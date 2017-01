Najmlajša manekenka na četrtkovi modni reviji je bila stara pet in najstarejša 12 let. A čeprav je bil to za večino malih manekenov prvi nastop na modni brvi in da za njimi ni bilo veliko vaje, treme v zaodrju ni bilo čutiti. »Čisto malo,« je naši radovednosti vseeno ugodilo nekaj do ušes nasmejanih otrok, ki so komaj čakali, da po glasbeni točki stopijo pod žaromete. Sledilo je še nekaj obveznih zadnjih kapljic laka za lase in so odkorakali pred navdušeno občinstvo v unikatnih pisanih oblačilih, za katerimi se skriva posebna zgodba.

Predstavljena modna linija otroških oblačil Footka je namreč nastala iz starih oblačil, ki so med nošenjem dobila marsikatero napako, packo ali luknjo, zato so se jih starši odločili zavreči. No, ne prav zavreči, saj so končala v prostorih zavoda Korak naprej v Murski Soboti, ki ima trgovino z rabljenimi otroškimi oblačili in opremo. »Sledimo načelu krožnega gospodarstva in kakovostne surovine vračamo nazaj na trg. Tale moja ogrlica je recimo iz starih zadrg. Vsak del zavrženih hlač uporabimo. Naš cilj je ohranjanje okolja, to pa so načini, s katerimi nam lahko uspe. Ni težko, samo malo moramo spremeniti svojo miselnost in navade,« je dejala Lea Cipot, ustanoviteljica zavoda, ki ima status socialnega podjetja. Zaposlujejo ljudi iz ranljivih skupin, med njimi tudi nekdanje Murine šivilje, katerih spretne roke so sešile vse oprave za revijo, ki bi jo lahko podnaslovili tudi Prekmurje v Ljubljani.

»Kot da je Murino seme ostalo v tej dvorani, da smo na Leino povabilo res hitro in brez velikih besed stopili skupaj,« je pred revijo poudarila Viktorija Potočnik, direktorica Pionirskega doma – centra za kulturo mladih, in spomnila na črno-bele fotografije modnih revij, na katerih je Mura v Festivalni dvorani redno predstavljala svoje izjemne kolekcije.

V Pionirskem domu pa so dodali svoj kamenček v mozaik modne zgodbe tako, da so manekeni nosili modne dodatke in torbice, izdelane v njihovi mali šoli mode. V letošnji šoli sodelujeta kar dve skupini otrok, starih od osem do 13 let, ki že sami šivajo na šivalni stroj. »Jaz sem jim samo malo pomagala, ker se je mudilo. Moda jih res zanima. Zdaj se že veselijo, da bomo delali pustne kostume,« se je nasmejala Dora, ki vodi modno šolo.

Svoje delo je odlično opravil tudi oblikovalec Aleš Černi, ki se je prvič lotil oblikovanja oblačil iz starih kosov. »To je čisto drugače, kot če imaš pet metrov brezhibnega blaga. Tukaj sem dobil majčke, srajčke, hlače s kupom napak, ki se jih je bilo treba rešiti. Treba je bilo misliti na barve, na udobnost, pa tudi na modo, saj so današnji otroci zelo zahtevni,« je strnil Prekmurec. Zelo ga je razveselilo navdušenje otrok nad njegovimi kreacijami. V njih so skakali že dve uri pred revijo in še nekaj časa po njej, najboljši dokaz za to, da je zadel v polno, pa so bile prošnje manekenk, da naj jim mamice kupijo obleke, v katerih so se sprehodile po modni brvi.