Idris Elba je pretepač

Discovery Channel je že mnogokrat za svoje dokumentarce angažiral zvezdnike. Zdaj so v resničnostno-dokumentarno serijo povabili igralca Idrisa Elbo. Ker je kariero zgradil z vlogami močnih fantov, ni čudno, da so 43-letnega igralca povabili v serijo o borilnih veščinah. Elba je v svoji mladosti treniral kikboks, zdaj pa je imel leto dni časa, da se pripravi na svoj prvi profesionalni kikboksarski dvoboj. Skupaj s trenerji in nekdanjimi svetovnimi prvaki je potoval po svetu od Brazilije, Kube, Japonske, Tajske do Južne Afrike ter se učil tehnik uspešnega pretepanja. »Moja življenjska želja je bila, da bi se vsaj enkrat spopadel v profesionalnem ringu,« je dejal. Šov Idris Elba: Borec mu je to omogočil. Trdijo, da noben prizor ni bil zaigran, da je igralec resnično prenašal vse udarce, se soočal z bolečino in popolno izčrpanostjo.