Poslušanje radia v avtomobilu ni namenjeno le zabavi ali krajšanju časa, prebitega za volanom. Ne, radio je tudi vir informacij, od dnevnih do tistih, ki so za voznika najbolj pomembne – prometnih. Nemalokrat se zgodi, da v eter pride sporočilo, da je na tem in tem odseku avtoceste ali hitre ceste vozilo, ki vozi v nasprotni smeri. Takrat se morajo pri vseh, ki slišijo to sporočilo, sprožiti prav vsi alarmi.

Dogodkov, ko vozniki iz takšnega ali drugačnega razloga zapeljejo v nasprotno smer, ni tako malo. Še pred desetletji smo se skoraj čudili, kako lahko recimo na avtocestah tako rekoč po vsem svetu prihaja do pojava tako imenovanih »geisterfahrerjev«, voznikov duhov, ki ogrožajo sebe in druge. »Razlogi, zakaj do tega pride, so različni. Ocenjujemo, da so v manjšem deležu krivi samomorilska nagnjenja in trenutna nepazljivost ali nezbranost ob uvozu ter pri upoštevanju prometne signalizacije. Večinoma so po našem mnenju za taka dejanja krivi alkohol in droge. Kot vzrok pa je vedno bolj prisotna bolezen, izstopa demenca, in to ne samo na avtocestah, ampak povsod. Dementni vozniki so tempirana bomba. Nekaj odmevnejših nesreč in podatki, s katerimi smo bili seznanjeni, to dokazujejo,« je povedal direktor agencije za varnost prometa Igor Velov.

Za napake krive tudi ceste Na drugi strani je ena od značilnosti slovenskega avtocestnega omrežja precejšnja časovna oziroma starostna razlika avtocestnih odsekov, tako po načrtovanju kot projektiranju in ne nazadnje po gradnji. S tem so avtoceste na avtocestnem križu različnih oblik, priključki pa so izvedeni zelo različno, prav tako se odseki razlikujejo po količini in strukturi prometa. Tako Dars trenutno upravlja 610 kilometrov avtocest in hitrih cest, na katerih je 123 priključkov v skupni dolžini skoraj 170 kilometrov ter 62 avtocestnih počivališč. To pomeni, da je ob upoštevanju dolžine posameznega smernega vozišča avtocestnega križa v povprečju na vsakih pet kilometrov priključek in v povprečju na vsakih 20 kilometrov počivališče. »Voznik lahko iz omenjenih vzrokov izvede nameren ali nenameren nepravilen prometni manever in tako začne voziti v nepravilni smeri. Možna kritična mesta so po naši oceni mesta na odprtem odseku avtoceste, mesta na krakih priključkov, mesta v nivojskih križiščih avtocestnega priključka z nadrejeno cesto in spremljajoči objekti. Precej podatkov je nepopolnih, saj jih ni mogoče pridobiti, predvsem tistih, ki za posledico niso imeli prometne nesreče. Vendar ocenjujemo, da se je več kot 60 odstotkov teh primerov zgodilo iz nepoznanih vzrokov,« je povedal Ulrich Zorin, vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu. Med drugimi vzroki navajajo duševne in fizične omejitve, nepoznavanje okolja, gradbišče, delo na cesti in slabo vidljivost. Posebej kritični so torej uvozi na avtocesto, nekaj takih voženj so opazili tudi na počivališčih, kjer voznik po postanku enostavno zavije v napačno smer. V nekaterih primerih so vozniki enostavno ustavili in obrnili, nekaj nepravilnih voženj pa je bilo tudi na križanjih različnih avtocest.