Ob štirih zjutraj so vozniki besno klicarili policiste, saj je na avtocesti proti Ljubljani voznik vozil v napačno smer. Trebanjski policisti so voznika BMW kmalu izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je nevarno vožnjo po prehitevalnem pasu in večkrat trčil v varnostno ograjo. Pri cestninski postaji Dob je vozilo vendarle ustavil. Policisti so zoper voznika uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. 38-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola.

Prav tako okoli 4. ure pa so bili novomeški policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi 24-letni državljan Francije pripeljal iz smeri Bršljina in v križišču brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 25-letni državljan Makedonije, ki je ustavil v križišču ob rdeči luči na semaforju. Hudo poškodovanega voznika iz Makedonije so reševalci na kraju oživljali in ga odpeljali v bolnišnico. Po informacijah iz bolnišnice je zaradi hudih poškodb glave v smrtni nevarnosti. V nesreči se je lažje poškodoval tudi 32-letni potnik v njegovem vozilu. 24-letni povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, pa je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola.

O obeh primerih so policisti obvestili preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Po zaključeni preiskavi bodo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper povzročitelja prometne nesreče v Novem mestu in voznika, ki je po avtocesti vozil v nasprotni smeri.