Adler Thermae, Bagno Vignoni, Italija Ko je Josef Anton Sanoner leta 1810 v Ortiseju v Val Gardeni kupil gostilnico Davereda in jo nemudoma preimenoval v Gasthof zum Adler, se mu verjetno ni niti sanjalo, da si bo čez dvesto let njegova družina lastila verigo najprestižnejših toplic v Evropi. Adler Spa Resorts, kot uradno imenujejo terme na štirih prestižnih lokacijah, vodi že sedma generacija družine Sanoner. Strokovnjaki na lestvice največkrat uvrščajo podružnico v Toskani, v zgodovinski pokrajini Val d'Orcia, v kraju Bagno Vignoni, kjer naj bi bil termalni izvir že iz rimskih časov. Kakih 150 kilometrov od letališča v Firencah, približno šest ur z avtom iz Ljubljane in eno uro iz Siene vam v pokrajini, ki je pod zaščito Unesca, popravijo sklepe in naravnajo kosti. Topla toskanska voda naj bi namreč najbolje zdravila ravno te dele telesa. Devetdeset sob, finska, turška in zeliščna savna, 1000 kvadratnih metrov bazenov s pogledom na toskansko naravo, za vsak primer pa še fitnes, masaže, kolesarstvo… Vse skupaj zabeljeno z lokalno hrano in vinom v sobi za konkretnih 410 evrov na noč.

Aqua Dome, Längenfeld, Avstrija Na Tirolskem je pozimi še posebej lepo. Pogled na neokrnjeno, zasneženo naravo iz toplih zunanjih ali notranjih bazenov, ki imajo med 34 in 36 stopinj Celzija? Še topleje je v alpsko oblikovanih savnah. Če si želite več, če bi radi postali še lepši, vam ponudijo lepotilni paket za 800 evrov. Hotel ni majhen, ima 200 sob in ogromen velnes ter na srečo tudi otroški program, ki zadrži mladež, medtem ko ste v solariju ali ko pri minus 20 čofotate zunaj v toplih mehurčkih. Sobe za dve osebi so od 250 evrov naprej, apartmaji so dvakrat dražji.

Bagni di Pisa, San Giuliano Terme, Italija V 61 prestižnih sobah stare palače ponujajo vse oblike termalnega prestiža, ki ga potrebuje sodoben človek. Zunanji bazen s pogledom na toskansko naravo, notranji bazeni, savne, fitnes, vroče kopeli, različne masaže in celo jahanje s konji po terenu, a nič se ne more primerjati z naravno jamo s kapniki, v kateri je podvodni bazen s toplo mineralno vodo, ki ima zadovoljivih 38 stopinj. V palači so v preteklosti počitnikovale mnoge kronane glave, februarja pa so sobe na voljo že za 245 evrov.

Blue Lagoon, Grindavik, Islandija Modra laguna je naravni sistem različnih bazenov, ki so jih oplemenitili s slapovi, savnami, masažami, restavracijami z lokalno hrano, trgovinicami z lokalnimi spa izdelki… Geotermalni čudež pokriva 8700 kvadratnih metrov, višina tople vode (37 do 39 stopinj) pa je okoli 1,2 metra. Menda ga ni čez pogled na z mahom pokrito lavo, spati pa morate tako ali tako pol ure stran v hotelu Silica, kjer je soba 500 evrov, ali v hotelu Nothern Light Inn, kjer je pol ceneje. Na obeh lokacijah obljubljajo spektakularen pogled na severni sij.

Hveravellir Nature Reserve, Islandija Med dvema velikima ledenikoma Langjökull in Hofsjökull leži Hveravellir, eno zadnjih velikih območij divjine v Evropi, geotermalna točka različnih naravnih toplih bazenov in vrelcev. Kulisa je spektakularna: ledeniki, gore, kraterji, lava… Oaza, ki ob vodah ponuja tudi različne pohodniške poti skozi neokrnjeno naravo. Hotelov ni blizu. Boljše koče s pogradi stanejo 76 evrov na osebo, pol ceneje je v stari koči, kjer spi po več ljudi v sobi in dobijo še zajtrk. Organizirano kampiranje v šotorih vas bo stalo 15 evrov na osebo.

Miraggio Thermal Spa Resort, Paliouri, Grčija Na grškem polotoku Halkidiki je vasica Paliouri in od tam do morja, kjer so najlepše grške toplice, je le še streljaj. Cene po kakšnih 130 evrov na sobo veljajo za april, ko se začne ob grškem morju sezona bazenov in savn. Hotelsko-topliški kompleks, ki so ga odprli lani, ima kar 300 sob, a se kljub vsemu velnesu in fitnesu še vedno najbolj hvali z obalo morja, natančneje s povezavo toplic in morja ter z obnovljivo energijo, ki poganja bazene, hotel in kar pet restavracij.

Grotta Giusti, Monsummano, Italija Sodoben človek je pod hudim stresom in za takšnega človeka poskrbijo v hotelu Grotta Giusti Resort Golf & Spa Toscana. Gre za toskansko vilo iz 19. stoletja, kako uro vožnje iz Firenc, v kateri je živel in delal italijanski pesnik Giuseppe Giusti. Gostje v 64 hotelskih sobah imajo dostop do bazenov, velnesa in masažnih centrov, občudujejo lahko prelepo naravo in igrajo golf, a tisto, kar šteje, tisto, kar ceno sobe dvigne na 250 evrov na noč, je toplo podzemno jezerce, v katerem se lahko namakajo gostje.

Laugarvatn Fontana, Islandija Laugarvatn je jezero in na obali jezera so terme. Topla voda iz treh izvirov je treh različnih temperatur, pogled iz geotermalnih bazenov in iz naravnih parnih sob pa božanski. V sodobno urejenih termah se je mogoče namakati tudi ponoči in opazovati severno nebo, imajo pa tudi zakuske tipičnih islandskih jedi, hkrati pa vam pokažejo še to, kako na topli lavi spečejo rženi kruh. Za 115 evrov vam organizirajo dnevni izlet po okolici, da vidite še nekaj gejzirjev in slapov. Spanje v okolici ni prestižno, cene skromnih sob so od 80 do 250 evrov.

Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, Saturnia, Italija Če že na začetku zapišemo, da stane februarja soba v teh toskanskih termah, streljaj od vasice Saturnia, okoli 600 evrov na noč, je jasno, da je hotel nekaj posebnega. Pa ne gre samo za razkošje, kakršnega si skoraj ne moremo zamisliti, gre za to, da imajo ob simpatičnem igrišču za golf še serijo naravnih toplih vrelcev, ki imajo vedno temperaturo 37 stopinj. Zdravilno naravo so izkoristili, dodali kompletno velnes ponudbo, pohodništvo, kolesarstvo… za nemajhno število obiskovalcev. Imajo kar 140 velikih sob.