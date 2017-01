Poslovnež Igor Rakuša je verjetno eden najzaslužnejših, da se je propadla radeška papirnica kot feniks dvignila iz pepela. V lasti Arabcev, ki so v njen zagon leta 2013 vložili dobrih pet milijonov evrov, je družba Radeče papir nova lani skupaj s hčerinsko družbo Muflon dosegla 37 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Toda zaupanje med Rakušo in Arabci se je jeseni 2015 porušilo, Rakuša pa se je moral čez noč posloviti iz papirnice. Ugotovitve posebne revizije naj bi namreč nakazale sporne posle med podjetji v Rakuševi lasti in družbo Radeče papir nova. Vodenje slednje je Rakuša prevzel konec leta 2013, torej ob njeni ustanovitvi, poleg tega pa postal še direktor invalidske družbe Muflon.

Prav na lastniškem deležu družbe Radeče papir nova v Muflonu, ki zaposluje okoli sto delavcev, je pred dnevi Rakuši uspelo vpisati dve hipoteki v višini skoraj 400.000 evrov. Najprej je Strelski center Gaj na podlagi začasne odredbe vknjižil hipoteko v višini 298.000 evrov, nato pa je Strelski klub Central dva dni pozneje vpisal še hipoteko v višini 94.000 evrov. Hkrati je Rakuša dosegel blokado transakcijskih računov papirnice, ki skupaj z Muflonom zaposluje 280 delavcev, v kratkem pa načrtujejo še zaposlitev okoli 40 delavcev. Po opozorilih Tomaža Režuna, enega od treh direktorjev družbe Radeče papir nova, sicer pa župana občine Radeče, so takšni poskusi spretno nagajanje, ki pa ga bodo odvetniki odbili. Pri tem je poudaril, da je bil Rakuša direktor papirnice, hkrati pa je vodil svoja podjetja, pri čemer je bilo ugotovljenih več vprašljivih poslov.

Rakuša: Uprava družbe se spreneveda

Kot je povedal Rakuša, je papirnico zagnal iz stečaja, pridobil trge in kupce, podal osebna poroštva in obratni kapital za zagon, tako da danes zaposluje 280 delavcev ter dobro posluje. »Čas za vračilo posojil iz naslova kreditnih pogodb in bančnih nakazil je potekel, zato se je direktor skupine Interexpo in Strelskega centra Gaj odločil za zahtevek za povrnitev. Ker se uprava papirnice spreneveda in danih posojil kljub pozivom ne vrne, sta skupina Interexpo in Strelski center Gaj vložila zahtevka za izvršbo in pridobila začasni odredbi za zaščito svojih interesov,« je pojasnil Rakuša. Dodal je, da je sodišče na podlagi predloga za izdajo začasne odredbe in vseh dokazil, ki so bila predložena, ugodilo zahtevam in izdalo začasno odredbo na premičnine, nepremičnine, transakcijske račune družbe Radeče papir nova in poslovni delež Muflona.

Poleg tega, da so se Arabci leta 2015 z Rakušo čez noč razšli, naj bi po neuradnih informacijah proti njemu vložili tudi kazensko ovadbo. Tomaž Režun vložitve kazenske ovadbe ni želel komentirati. So pa na celjski policijski upravi povedali, da »kriminalisti njihovega sektorja kriminalistične policije v skladu z usmeritvami specializiranega državnega tožilstva v predkazenskem postopku zbirajo obvestila o sumu storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete na škodo gospodarskih družb iz območja Radeč, zoper fizično osebo in več pravnih oseb«.

Rakuša je pojasnil, da z ovadbo ni seznanjen. »Zanjo tudi ni razlogov. Očitno v Sloveniji, ko nekomu zmanjka idej in se izogiba izpolnitvi obveznosti ter zavaja, začne iskati ideje za preusmeritev, ne zaveda pa se, da je kriva ovadba tudi kaznivo dejanje,« je dodal.