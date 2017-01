»Zapisi so v enakem vrstnem redu, z enako vsebino. Nič ni vstavljeno in nič vzeto iz konteksta,« je pravobranilka Neva Aleš Verdir včeraj na delovnem sodišču postregla z informacijo, da je policist posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva skupaj s FBI v ZDA pridobil podatke s facebooka in ugotovil, da so zapisi, ki so se marca lani pojavili v javnosti, pristni. Gre za fotografije ekrana, na podlagi katerih se je izkazalo, da so se predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) in nekateri sindikalni regionalni predstavniki bolj ali manj aktivno dogovarjali o zasedi ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju. Pravobranilka je včeraj v spis delovnega sodišča, na katerem odpuščeni predsednik SPS Zoran Petrovič toži svojega nekdanjega delodajalca, vložila uradni zaznamek policista in debel šop listov facebookovske dokumentacije. Petrovič in njegov odvetnik Boris Kanduti sta dobila na voljo 15 dni, da se opredelita do novih okoliščin.

Ali to pomeni, da je bliže tudi kazenski pregon vpletenih (nekdanjih) policistov, smo včeraj preverili na specializiranem državnem tožilstvu, kjer pa so nam pojasnili, da preiskava še poteka. Facebookove podatke iz ZDA so namreč zahtevali prek sodišča in po tej poti morajo podatki tudi uradno prispeti v Slovenijo. Le tako bodo imeli dovolj trdno dokazno vrednost tudi v morebitnem kazenskem postopku.

Pred sodnico Tanjo Pustovrh Pirnat in dva člana senata je včeraj stopil generalni direktor policije Marjan Fank. Ta je na sodišču razgrel ozračje z izjavo, da so v tistem obdobju do njega prihajale različne informacije o sindikalnem načrtovanju nezakonitih aktivnosti zoper vladne pogajalce in celo predsednika vlade, a da so se na koncu izkazale za dezinformacije.

Prvi slovenski policist Marjan Fank je že dan po zasedi ministru Borisu Koprivnikarju (zaseda je bila neuspešna, saj je napihal pod dovoljeno mejo) predsedniku drugega policijskega sindikata Radivoju Uroševiču poslal SMS, v katerem je med drugim zapisal, da večje sramote kot zasledovanje ministra še ni doživel, da ga kličejo različni policisti in da pri takšnih manevrih ne bo na strani policistov, saj so pod nivojem.

Petrovič trdi, da je Fank na sestanku, ki je sledil, tudi dejal, da je videl korespondenco med policisti (to bi Fanka obremenilo, ker bi pomenilo, da ni ustrezno reagiral že takoj), vendar je Fank včeraj to zanikal. Povedal je, da so do njega prišle le govorice o domnevni korespondenci in nečednih motivih za ustavljanje ministra, ni pa dopisovanja videl ali imel kakšnih drugih trdnih dokazov. Nadzor pa je kljub temu odredil že na podlagi govoric, nato pa še enkrat, ko je prišlo dopisovanje v javnost.

Tudi Uroševič Fankovih besed s sestanka ni razumel na način, kot trdi Petrovič. Uroševič je na sodišču včeraj povedal še, da je v pogajalski skupini policistov včasih prišlo tudi do »pobalinskih predlogov«, da bi zoper nekatere posameznike uporabili policijska pooblastila, vendar se je sam od njih vedno distanciral oziroma jih »iskreno preslišal«. Na vprašanje pravobranilke, ali se konkretno spomni, da naj bi na enem izmed sestankov 18. novembra prav Petrovič predlagal ustavitev Koprivnikarja, on pa se s tem ni strinjal, je Uroševič odgovoril, da ne. »Če je na zapisniku, bo pa najbrž držalo,« je sicer dodal Uroševič.

Kup govoric o različnih namerah Tudi Fank je na sodišču povedal, da so v tistem obdobju do njega prihajale različne informacije o sindikalnem načrtovanju nezakonitih aktivnosti zoper vladne pogajalce (tudi tedanjega finančnega ministra Dušana Mramorja), opuščanju dolžnih ravnanj na meji in namere o zasutju elektronske pošte nekaterim vladnim predstavnikom. Prav tako naj bi se sindikalisti v enem primeru zanimali, kdaj bo predsednik vlade Miro Cerar prispel na letališče, in načrtovali, da bi člane vlade ustavili v Planici. Govorilo se je tudi, da so bolj ekstremni sindikalisti pripravljeni blokirati vhode v nekatera večja podjetja in tako povzročiti gospodarsko škodo. Nič od tega (razen zaseda Koprivnikarju) se kasneje ni zgodilo in je ostalo le pri govoricah. Nekatere naj bi bile tudi namerno lažno plasirane. Na vprašanje, ali bi lahko Petrovič, ki terja nazaj svojo službo, ker meni, da je bil odpuščen neutemeljeno, še delal za policijo, je Fank odgovoril jasno: »Nikakor. Zaupanje je porušeno do te mere, da sodelovanje ni mogoče.« Petrovič in njegov odvetnik Boris Kanduti sta Fanka včeraj vprašala, ali bi se bil pripravljen testirati z detektorjem laži. Pojasnil je, da ne, ker so tisti, ki bi testiranje s poligrafom izvedli, tako in tako njegovi podrejeni, in da tudi sicer ne čuti nobene potrebe: »Ni mi treba oprati ne svojih odločitev niti svojega imena.«