V 90. letih so se v belgijskem parlamentu odločili, da bodo poslancem zastonj točili pivo in vino kar v parlamentarni palači. Razlog? Pravzaprav ta, da bi jih prepričali, naj opravljajo svoje delo. Poslanci v tistih časih niso imeli lastnih pisarn in zato so sredi sej med čakanjem na glasovanje smuknili v okoliške lokale. V nekaterih so celo namestili zvonec, ki jih je opozoril, kdaj naj se vrnejo na glasovanje. A se je rado zgodilo, da je še poln kozarec piva ali vina premagal službeno odgovornost. Zato se je vodstvo parlamenta odločilo, da bodo alkohol točili kar v parlamentarnem bifeju. Da bi odpravili vse dileme poslancev, kam se splača zaviti, pa so jim pivo in vino ponudili kar zastonj.

A včasih je kapljica preveč komu zameglila presojo o mejah dopustnega. Zgodilo se je ravsanje, poslanec Luk Van Biesen je domnevno pod vplivom alkohola metal rasistične opazke poslanki Meryame Kitir, ki je maroškega rodu. Zaradi več pritožb je vprašanje točenja brezplačnega alkohola pod drobnogled vzela komisija za etična vprašanja, njen predsednik Danny Pieters pa je predlagal več mogočih ukrepov, denimo vsaj to, da alkohol ne bi bil brezplačen. »Nekateri poslanci včasih postanejo precej neprijetni, ko pijejo,« je diplomatsko rekel Pieters, ko je predloge naslovil na predsednika parlamenta Siegfrieda Brackerja.

Vendar ta za ukrepe ni pokazal posluha. Dejal je, da problem zaradi alkohola sploh »ne obstaja« in da rasistične opazke Van Biesna niso bile povezane z alkoholom. Z njim so se strinjali tudi šefi strank oziroma poslanskih skupin, zato bodo belgijski poslanci očitno še naprej imeli privilegij, ki ga večina Belgijcev oziroma kar Evropejcev nima.