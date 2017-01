Odgovor:

Gre za primer posla rednega upravljanja, zato potrebujete soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. V konkretnem primeru gre verjetno tudi za posle, ki so nujni za vzdrževanje stvari, zato lahko kateri koli etažni lastnik predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem postopku. Če tega noben od etažnih lastnikov v 30. dneh od nesprejetja sklepa tega sodišču ne bo predlagal, pa še vedno niste brez možnosti, saj mora to storiti upravnik v nadaljnjih 15 dneh. Znano je, da številni upravniki navkljub svoji zakonski obveznosti tega ne storijo, zato vam svetujem, da ob prvi priložnosti skličete sestanek z upravnikom in se o tej temi z njim pogovorite.