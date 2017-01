Sedem se jih bo v nedeljo v prvem krogu volitev potegovalo za predsedniškega kandidata francoske levice. Nemški tednik Die Zeit jih je označil za sedem samurajev, ki branijo revne Francoze pred kapitalom, kot v filmu samuraji branijo japonsko vas pred razbojniki. Štirje favoriti, med katerimi nobeden ni v izrazito boljšem položaju, so člani vladajoče Socialistične stranke. Trije obstranci pripadajo Zelenim in levim radikalcem.

V smrtonosnih kleščah Mélenchona in Macrona

Od volitev 22. in 29. januarja, na katerih lahko glasujejo vsi Francozi, je močno odvisna usoda Socialistične stranke. Če se volitev ne bo udeležilo vsaj dva milijona ljudi, bo izvoljeni socialistični kandidat težko verodostojno nastopal kot predstavnik levice. Tako pa tudi ne bi imel nobenih možnosti proti vodilnim štirim predsedniškim kandidatom, tudi ne proti 66-letnemu radikalnemu levičarju Jean-Lucu Mélenchonu in 38-letnemu socialdemokratskemu Emmanuelu Macronu, zelo verjetnima grobarjema Socialistične stranke. Ker nista v njihovi stranki in ne sodelujeta na volitvah levice, je za socialiste zelo slabo, da sta doslej pridobila že več kot polovico volilcev Françoisa Hollanda iz prvega kroga predsedniških volitev leta 2012, podpira pa ju še veliko drugih Francozov. Polom socialistov na spomladanskih predsedniških volitvah, ki ga napovedujejo vse ankete, bi lahko potegnil za seboj polom na junijskih parlamentarnih volitvah, tako da bi se Socialistična stranka znašla na obrobju francoske politike.

A tudi v primeru velike udeležbe na januarskih volitvah levice, o kateri so – vsaj v izjavah za javnost – prepričani vodilni socialisti, se stranka pozneje ne bo mogla izogniti veliki izgubi volilcev. Če namreč predsedniški kandidat postane nekdanji Hollandov premier in desni socialist Manuel Valls (ki je v torek med rokovanjem z volilci dobil klofuto), bodo vsi dosedanji levo usmerjeni volilci socialistov začeli podpirati radikalnega levičarja Mélenchona. Če pa bo socialistični predsedniški kandidat postal eden od obeh favoritov med levimi socialisti, Arnaud Montebourg (ki je za protekcionizem) ali Benoît Hamon (ki je za univerzalni temeljni dohodek), bodo levosredinski volilci in tudi več kot polovica socialističnih poslancev začeli podpirati socialdemokrata Macrona. Skratka, Vallsova zmaga bi zelo okrepila Mélenchona, poraz pa Macrona.