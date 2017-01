Britanska premierka potuje v ZDA v petek. Z upanjem, da bo prva med tujimi voditelji, ki se jim mudi k novemu ameriškemu predsedniku, in da je resno mislil, ko je dejal, da bo Britanija zanj prva v vrsti.

Kričeča razlika med Trumpom in predhodnikom Obamo je bil odnos do brexita. Obama je javno, tudi med obiskom v Britaniji, navijal za to, da bi Britanija ostala v EU, in celo dejal, da bi se morala v primeru odhoda iz EU premakniti na zadnje mesto v vrsti za sklenitev trgovinskega sporazuma z ZDA. Trump je navijal za brexit in si z domnevno brexitsko vstajo proti elitam precej pomagal do zmage na volitvah, po njej pa Britancem obljubil, da bodo prvi v vrsti za sklenitev trgovinskega sporazuma z ZDA.

Prestiž in posebni odnosi Pogovori o sklenitvi čimprejšnjega sporazuma o trgovini po britanskem odhodu iz EU bodo gotovo visoko na seznamu tem, o katerih se bosta pogovarjala Trump in Mayeva, ki pa ji gre v veliki meri tudi za potrditev tako imenovanih posebnih odnosov med državama, ki jih ni ravno potrdilo to, da je bila šele deseta ali enajsta med svetovnimi voditelji, ki jim je Trump telefoniral po volilni zmagi. Konservativna premierka hiti v Belo hišo, da bi se lahko o njej govorilo kot o prvi izmed svetovnih voditeljev, ki se je srečala s predsednikom Trumpom po ustoličenju. To v Londonu že razglašajo za velik diplomatski uspeh. Mayeva bo prva izmed britanskih politikov, ki se bo srečala s Trumpom po zaprisegi, ne pa prva, ki se je srečala z njim po volilni zmagi. Prehitel jo je nekdanji vodja evrofobne in ksenofobne stranke Ukip Nigel Farage, ki se hvali kot oče brexita. Pohitel je tudi zunanji minister Boris Johnson, ki je takoj po obisku v ZDA obiskal Slovenijo, a Trump baje zanj ni imel časa.