Kako bomo plačevali za zdravstveno nadomestilo, ki naj bi v prihodnje zamenjalo premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še ni jasno. Glede na reformni predlog Milojke Kolar Celarc bodo zavezanci za novo zdravstveno nadomestilo razdeljeni v sedem razredov, neto nadomestilo bo odvisno od bruto plače. A neznank je še veliko.

Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da bo posameznike v razrede uvrščala Finančna uprava RS (Furs). Kako bodo prispevke pobirali, se še niso odločili. V igri so trajna pooblastila pri bankah in izplačevalcih dohodka, torej delodajalcih, nadomestila za upokojence pa bi najverjetneje pobiral Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Davek na davek ni prepovedan Na ministrstvu za zdravje pravijo, da bodo pri določitvi višine zdravstvenega nadomestila šteli doseženi bruto dohodki posameznika v koledarskem letu, plačevati pa ga bo treba iz neto dohodka. »To pomeni, da navedeno nadomestilo ne bo zniževalo davčne osnove, od katere se odmeri dohodnina, torej to tudi ne bo vplivalo na znižanje prihodkov iz tega naslova,« so pojasnili. Tako prispevke kot novo nadomestilo bo treba plačevati Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki pa naj ne bi prevzel sedanje vloge dopolnilnih zavarovalnic in posameznikom na dom pošiljal položnic. »Po nam znanih podatkih naj bi za nadomestilo plačevali podobno kot za dohodnino, le da bo šlo za redna mesečna plačila. Podrobnosti nam niso znane,« je včeraj dejal vršilec dolžnosti generalnega direktorja ZZZS Marjan Sušelj. Ekonomist Maks Tajnikar je spomnil, da za zdaj v predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je ministrica ta teden predstavila vladni koaliciji, še ni podrobnejših razlag. Kot pravi, ima zdravstveno nadomestilo v nasprotju z dosedanjimi premijami za dopolnilno zavarovanje vse značilnosti davka. »Premije so cena kot cena kruha, nadomestilo pa je davek. Nadomestilo naj bi se obračunavalo na bruto dohodke posameznika. Ker ti obsegajo prispevke delojemalcev in delodajalcev, pa tudi dohodninske in druge davke, se bo nadomestilo obračunavalo tudi na prispevke, ki jih plačujejo zaposleni za zdravstvo. Nadomestilo bo torej davek za zdravstvo na davek za zdravstvo,« pravi Tajnikar. Takšen davek po njegovih besedah ni prepovedan, je pa zelo neobičajen, ker povzroča nepredvidljive posledice za posamezne davčne zavezance. »Predpostavljam, da bo učinek davka za zdravstvo na davek za zdravstvo nastal tudi pri kapitalskih dohodkih, vsaj v primeru prispevkov za zdravstvo delodajalcev,« dodaja Tajnikar. Takšen način obračunavanja nadomestila za zdravstvo ne bo zmanjševal javnofinančnih prihodkov, meni Tajnikar, bo pa na državni proračun vplival tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Pravnik Rajko Pirnat dodaja, da je zdravstveno nadomestilo javna dajatev, njeno poimenovanje v zakonskem predlogu pa ni ustrezno. »Ker je javna dajatev in po izrecni zakonski določbi prihodek ZZZS, je v pravnem smislu to prispevek za obvezno socialno zavarovanje. V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, se od obveznih prispevkov za socialno varnost ne plačuje dohodnine. To pomeni, da nadomestilo zmanjša osnovo za dohodnino,« predvideva Pirnat. Eden od členov v predlogu po njegovem dokaj jasno določa, da so osnova dohodki, ki spadajo tudi v obdavčitev po zakonu o dohodnini. »Vendar to ne pomeni, da nadomestilo ni obvezen prispevek za socialno zavarovanje. Vsaka drugačna razlaga bi pomenila, da je nadomestilo pravzaprav davek,« meni Pirnat.

Koliko bo plačal upokojenec? Prebivalcem Slovenije se medtem zastavljajo številna vprašanja, kaj bodo novosti pomenile zanje. Dnevnikov bralec, ki se nam je oglasil včeraj, se na primer sprašuje, koliko in kako bo za zdravstvo z okoli 800 evri mesečne pokojnine plačeval, če bo sprejet aktualni predlog zdravstvene reforme. Na ministrstvu za zdravje pravijo, da bi zdravstveno nadomestilo znašalo 25 evrov, če nima nobenih drugih dohodkov razen pokojnine. Kako bo plačeval oziroma kdo bo skrbel za to, pa še ni dorečeno. V novi zakon so že zapisali, da bo treba nadomestilo plačati do 20. v mesecu za pretekli mesec. Odločbe o nadomestilu bo izdajal Furs, znesek pa bo odvisen od dohodkov, ki niso oproščeni dohodnine. Pokojnine bodo v bruto znesek pretvorili s koeficientom, določenim na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov. Pri zavarovancih, ki prejemajo dohodek iz dejavnosti, bo štel njihov dobiček, v katerem niso upoštevani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove. Nadomestilo bodo morali plačevati tudi ljudje, ki so sicer zavarovani po zakoncu oziroma partnerju.