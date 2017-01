Avstrijci doživljajo najlepše trenutke. Njihov nacionalni ponos Kitzbühel se v teh dneh kaže v najlepši luči, že prvi tekmovalni dan pa so dosegli zmago. Superveleslalomski junak je včeraj postal avstrijski Korošec Matthias Mayer. Olimpijski smukaški prvak je bil devet stotink hitrejši od napadalnega Italijana Christofa Innerhoferja, odlično pripravljenost pa je s tretjim mestom potrdil Švicar Beat Feuz. Na četrti superveleslalomski preizkušnji sezone je prvi poraz doživel Norvežan Kjetil Jansrud, ki je usodno napako storil že v zgornjem delu proge.

Podobna usoda kot najboljšega superveleslalomista sveta je doletela tudi najboljšega Slovenca Boštjana Klineta. Mariborčan je v prvih 15 sekundah storil dve večji napaki, se izognil padcu, v nadaljevanju na ledenem Streifu pa je potreboval nekaj časa, da je napadel težko progo. Poplačan je bil z 22. mestom in 870 evri nagrade, medtem ko je Mayer prejel dobrih 54 tisočakov več. Drugi slovenski alpski smučarji so razočarali. Predvsem Klemen Kosi, ki je na četrtem superveleslalomu sezone ostal brez točk svetovnega pokala. Martin Čater bi bržčas ujel kakšno točko, če ne bi na prečnem prehodu zgrešil vratc.

»V Kitzbühlu alpski smučarji z višjimi startnimi številkami od 30 slabše vidijo snežno podlago, saj je Streif tedaj v senci. Po drugi strani je kitzbühlska tekma ena redkih, ki višjim startnim številkam omogoča dober dosežek. Slovenski alpski smučarji tega niso izkoristili, zato z današnjim dnem nisem zadovoljen,« je slovenske nastope ocenil glavni trener Peter Pen.

»Superveleslalom na Streifu mi ekstremno ustreza. Vesel sem, da sem ga ovekovečil z zmago. Sicer sem smučal zelo nemirno, a to je v Kitzbühlu klasika, saj si lahko hiter le z maksimalnim napadom,« je bil navdušen Matthias Mayer, ki je bil v Kitzbühlu že dvakrat drugi. Ker se je to zgodilo v letih 2013 in 2015, je očitno, da mu neparne številke ustrezajo. Zato ne čudi, da je bil Mayer včeraj najhitrejši s startno številko 13. Avstrijci so pripomnili, da so zadnjo zmago na Streifu dosegli pred tremi leti, a so se vlekla, kot bi jih minilo precej več.

Mayer je grdo padel pred 13 meseci na smuku v Val Gardeni. Odtlej se ni uvrstil na zmagovalne stopničke do včeraj, zato se je uspeha še toliko bolj veselil. Dočakal ga je na pravem mestu. »Če povem po pravici, sem včeraj prvič po padcu v Val Gardeni nastopil brez misli na tisto nesrečo. Dolgo časa sem jo nosil v sebi. Upam, da me bo kitzbühlska zmaga sprostila,« je razlagal junak prvega tekmovalnega dne.

Danes se bodo v Kitzbühlu na največjem spektaklu leta pomerili smukači (ob 11.30). Na startu bodo štirje Slovenci, in sicer Boštjan Kline, Klemen Kosi, Andrej Šporn in Martin Čater. Jutri bo v Kitzbühlu še slalom (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30), na kateri bosta nosila dres vse hitrejša Štefan Hadalin in Žan Kranjec. »Nova tekma in nova priložnost. Čaka nas vrhunec sezone na najzahtevnejši progi svetovnega pokala. Kline je včeraj pokazal, da je lahko hiter kljub napakam. Želim si, da se mu danes ne bodo ponovile,« napoveduje Pen.

Ženske so se včeraj merile v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je Ilka Štuhec dosegla enajsti čas, Maruša Ferk in Vanja Brodnik pa sta se uvrstili na rep nastopajočih. »Za zdaj gre vse po načrtu. Največja bojazen v ekipi je, da bi Ilka dobilo virozo, saj je v svetovnem pokalu veliko obolelih smučark. Zato pazimo na vsak Ilkin korak,« pravi Darja Črnko, mama, serviserka in trenerka najboljše slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec. Smuk na Bavarskem bo danes ob 10.15, jutrišnji superveleslalom pa se bo začel opoldne.