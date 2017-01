Zakaj želijo priznani oblikovalci sodelovati z obrtniki? Zakaj je povpraševanje po naravnih materialih večje kot kdaj koli? In zakaj so manjši kosi pohištva in dodatki na vrhu seznama kupcev? Pohištvo z zgodbo, naravni materiali in vrhunsko oblikovani izdelki igrajo letos ključno vlogo v bivalnem okolju. Med barvami sta poleg sive priljubljeni signalno rdeča in zeleni odtenki, želja po udobju pa je privedla do oživitve tapet, preprog in tekstilij.

Obdobje nasprotij Prav tako kot pri barvah, ki se v kontradiktornih odtenkih znajdejo v istem stanovanju, se obdobje nasprotij izkazuje pri izbiri pohištva, saj vse pogosteje kombiniramo različne sloge. V notranji opremi odseva naš življenjski slog: po eni strani smo vpeti v delovno in socialno okolje, po drugi strani pa si želimo varnega zavetja doma. Dom postaja tako prostor za delo kot za sprostitev, v njegovem sproščujočem ozračju pa si želimo narediti svoje globalizirano in v nekem smislu preteče življenje znosno. Zato so stanovanja čedalje bolj udobna, a izražajo našo težnjo po estetiki in toplini. Gre za dizajnerski pristop, ki je skupaj s trendom, ki ljubi svetlobo, prijazne pastelne barve in zelene odtenke, pohištvo v skandinavskem slogu izstrelil med absolutne uspešnice.

Masivni les in oživljena petdeseta Leseno pohištvo je na vrhu seznama želja kupcev, saj je avtentično in vedno nekaj posebnega. Trend masivnega lesa vztraja že nekaj let, zdaj pa prodira tudi v bolj »problematične« prostore, kot so kopalnice. Nekateri izdelovalci so šli še dlje in svoje serije pohištva, ki združujejo trajnostno proizvodnjo z estetskim konceptom, ustvarili skupaj z mojstri obrtniki. Takšni izdelki, ki s svojo avtentičnostjo »pripovedujejo zgodbo«, so čedalje bolj zaželeni. Glede na ekološko osveščenost je mogoče pričakovati, da bodo uporabniki (ki si pohištvo celo sami sestavljajo iz evropalet) v prihodnje še bolj povpraševali po trajnostnih izdelkih iz recikliranih materialov. Po drugi strani pa se pohištvo zgleduje po danskem dizajnu iz petdesetih let prejšnjega stoletja, v katerem sta prevladovala temen žlahtni les in usnje v modernih reduciranih oblikah ob plastičnih kosih v živahnih svetlih barvah. Ne le njegova estetika, temveč tudi nostalgija po dobrih starih časih, ko se je družina zvečer zbrala pred televizorjem, sta prispevali k njegovi oživitvi.

Pohištveni kosi za majhna stanovanja Zdi se, da posamezni kosi pohištva jezdijo na valu uspeha. Majhno pohištvo, kot so denimo stranske mizice, poličke, pleteno pohištvo, konzole in mini koktajl naslonjači, je trenutno zelo priljubljeno. Fotelji brez naslonov za roke, ki so pogosto delo priznanih oblikovalcev, so nadvse primerni in zaželeni za individualno opremo majhnih stanovanj. Današnji majhni stanovanjski prostori so izziv za izdelovalce, da predstavijo pohištvo, ki ni preveliko, a je hkrati dizajnersko dovršeno, tako da lahko nagovori širši nabor kupcev s prefinjenim okusom. Razvoj takšnega pohištva je za podjetja skorajda bolj zanimiv kot oblikovanje luksuznih izdelkov. Uspešnost sektorja drobnega pohištva je mogoče pripisati tudi dejstvu, da ga čedalje več kupcev naroča po spletu.

Preporod okrasnih dodatkov in tekstilij Z roko v roki z domačim udobjem so ponovno modni dodatki in dekorativni izdelki – od svečnikov in vaz do okrasnih blazin odsevajo slog in osebnost stanovalcev ter stanovanje spreminjajo v dom. Strogi eleganci sodobne bivanjske kulture dodajo tako zaželen topel značaj. Preporod doživljajo tudi tekstilije, ki jih je obdobje minimalizma praktično izrinilo iz bivalnih prostorov. Tekstilne talne obloge in preproge, ki so jih v sodobnih domovih zamenjali leseni parket in drugi netekstilni materiali, se vračajo na velika vrata. Enako velja za tapete, ki se vračajo na večinoma enobarvne stene stanovanj, in okrasne dodatke iz blaga, saj mnogi razstavljavci na sejmu prikazujejo široko paleto novih dizajnov in tekstur tekstila za vsakovrstne želje in potrebe.

Od sive in pastelov do rdeče in zelenih odtenkov Ko gre za barve, je v Kölnu videti različne smeri. Zelo priljubljeni so vsi odtenki sive, nato pa bela v kombinaciji z različnimi pastelnimi toni, še posebno z modro, ki odseva svež in zračen skandinavski slog. Prijazne in spodbudne pastelne barve so tretji samostojen trend, medtem ko četrta barvna shema prikazuje sproščeno barvitost. Rdeča barva, ki je še posebno priljubljena med modnimi navdušenci in vodilnimi oblikovalskimi znamkami, je presenečenje te sezone. V interjerju jo najdemo v poudarkih, denimo na kopalniških ploščicah v slogu sedemdesetih ali bogatih blazinah na kavču. Bogato rdeča s črno in belo ustvarja klasični kontrastni videz, medtem ko nekoliko manj intenzivni, bolj rožnati odtenki lepo dopolnjujejo blede sive in bež tone. Na dekorativnih izdelkih pa letos absolutno prevladujejo vsi mogoči odtenki zelene, od subtilno metine in travnato zelene do sivozelene in petrolejsko modre.

Ustvarjanje ozračja s sodobno led-razsvetljavo Za nekaj časa so svetila na vodilih izginila iz naših domov, toda zahvaljujoč tehnologiji led in oled ti sistemi doživljajo preporod v sodobnem dizajnu razsvetljave. Ker je led-tehnologija ne le energijsko varčna, ampak omogoča tudi izdelavo zelo tankih in vsestranskih svetil, jih lahko uporabljamo za osrednjo ali diskretno razsvetljavo, osvetlitev omaric, za svetlobne poudarke, svetlobne obrobe … Svetila, ki v prostoru ustvarjajo posebno ozračje in vanj vključujejo razpoloženjsko barvno svetlobo, najdemo v neobičajnih oblikah, materialih in dimenzijah. Oblikovalci in izdelovalci kakovostnih svetil ustvarjajo tudi poetične modele, pri kateri je vir svetlobe umetniško vgrajen v dizajn. Najsi gre za naravni, glamurozni ali industrijski šik, sejem IMM predstavlja trende v razsvetljavi z novimi izdelki in dizajnersko klasiko v vsej njihovi veličini.

Zunaj ali znotraj: vse je mogoče Zunanje pohištvo postaja čedalje bolj prilagodljivo in lepega videza - časi uniformiranih plastičnih stolov na balkonih in terasah so dokončni minili. Razvoj novih materialov prinaša vse več dizajnerskih in dekorativnih elementov tudi v prostor okoli našega doma. Moderno in na vremenske vplive odporno pohištvo, spleteno iz protja, je zaradi svojega naravnega šarma primerno tudi za uporabo v stanovanju. Pravzaprav razstavljavci prikazujejo vse več zunanjega pohištva, ki ga je mogoče postaviti tudi v interjer; morda bodo morali prireditelji sejma zaradi razširjene tovrstne ponudbe v prihodnje odpreti celo novo produktno kategorijo.