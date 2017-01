Pred današnjim prvim od treh televizijskih soočenj in deset dni pred volitvami predsedniškega kandidata francoske levice ni izrazitega favorita za zmago. Razlike med sedmimi predsedniškimi kandidati pa so predvsem glede gospodarskega programa zelo velike – veliko večje, kot so bile jeseni med kandidati desnice – in pričakovati je silovit spopad pred kamerami.

Spopad za predsedniškega kandidata levice je v resnici spopad med socialisti, Socialistična stranka pa je po petih letih vladanja povsem razklana glede gospodarskih vprašanj. Naj Manuel Valls, ki je decembra odstopil s premierskega položaja, v vlogi predsedniškega kandidata še tako poskuša delovati kot povezovalec vseh socialistov in usmerjati pozornost od svojega precej neoliberalnega zakona o delu, mora prevzeti odgovornost za delo svoje vlade v obdobju 2014–2016, ki je zaradi vse večje brezposelnosti sprejela ukrepe v korist podjetjem in kapitalu. To je bilo povsem v nasprotju s predvolilnimi obljubami predsednika države Françoisa Hollanda leta 2012, ki se tudi zato ne bo vnovič potegoval za položaj.

Kupna moč je od leta 2012 padla za 585 evrov V nasprotju s politiko Vallsove vlade, ki je poskušala z davčnim razbremenjevanjem podjetij povečati konkurenčnost in spodbuditi gospodarsko rast, Arnaud Montebourg trdi, da se mora Francija iz devetletne gospodarske stagnacije in visoke ravni brezposelnosti izvleči s povečanimi izdatki, investicijami in višjimi plačami, torej z večjim povpraševanjem, pa tudi s protekcionističnimi ukrepi. Benoît Hamon, še en pomemben predsedniški kandidat iz vrst levih socialistov, pa ne vidi tako velikega problema v visoki brezposelnosti, ki naj bi postala v digitalni dobi nujnost, in v majhni gospodarski rasti, ki manj škodi okolju kot velika, ampak v delitvi BDP. Zato se zavzema za univerzalni temeljni dohodek v višini 750 evrov na mesec. Montebourg in Hamon sta sicer leta 2014 odstopila z ministrskih položajev, predvsem zato, ker je Valls manjše obdavčenje podjetij pokril z večjim obdavčenjem državljanov. Za Montebourga je nezaslišano, da se je v letih 2012–2016 v Franciji letna kupna moč gospodinjstva v povprečju zmanjšala za 585 evrov (čeprav je to v resnici zelo malo v primerjavi z velikim padcem kupne moči že tako bolj revnih Portugalcev, Špancev in Italijanov, da ne omenjamo Grkov).