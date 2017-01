Ljubljančan, ki se odloči, da je dovolj posedanja pred televizijo in da je prišel čas za oblikovanje telesa, za to potrebuje le voljo in denar. Ponudba na trgu fitnesa je namreč bogata. Pri tem mora rekreativec paziti, da ga ne zavedejo lovke črnega trga, ki je, kot pravijo sogovorniki, v porastu. Število centrov, ki v Ljubljani ponujajo prostor in orodje za vadbo, se šteje v desetinah, zato je potrošnik, preden se odloči, v kateri studio bo zavil, v podobni dilemi kot takrat, ko se v trgovini znajde pred dvajsetimi različnimi vrstami jogurta.

Dobiček je pogosto pomembnejši od zdravja V zadnjem času so vse bolj priljubljeni osebni trenerji, ki jih je treba ločiti od fitnes trenerjev. Osebni trenerji skozi daljše obdobje skrbijo za stranko, fitnes trenerji pa pomagajo le začetniku pri uvodnih treningih in izdelavi progama vadbe. Spodnja meja za storitve osebnih trenerjev je pri 30 evrih na uro, zgornja pri okoli 50. Tisti, ki se odločijo za pogosto in dolgoročno sodelovanje, imajo praviloma popust. Na tem področju je razvito delo na črno. Fitnes zveza Slovenije redno dobiva prijave o tem, da storitve ponujajo trenerji brez licence. »Prizadevamo si, da imajo člani naše zveze strokovno usposobljen kader. Ko laik začne vadbo, mora vaditi z nekom, ki je za to usposobljen. Ker je črni trg na področju fitnesa v porastu, je zelo velika verjetnost, da boste naleteli na nekoga, ki ni strokovno usposobljen,« je dejala vodja tečajev pri fitnes zvezi Nataša Teran. Fitnes zveza združuje 58 klubov, od tega jih je 14 iz Ljubljane, a vsi ponudniki tovrstne vadbe niso včlanjeni v zvezo. Črni trg ni razvejan le na področju osebnih trenerjev, ampak je podobno s prehranskimi dodatki, med katerimi se večkrat znajde tudi doping. Ker je fitnes zelo priljubljen, to prinaša precejšnje možnosti za zaslužek. Teranova pravi, da tu tiči nevarnost, kajti večkrat je namesto zdravja na prvem mestu dobiček, ki se kuje tudi zato, ker ljudje pridejo v fitnes, da bi imeli popolno postavo, kakršno so videli pri nogometnem zvezniku Cristianu Ronaldu. Nataša Teran meni, da so za to v precejšnji meri odgovorni mediji. »Že najstniki imajo izdelane ideale o telesu, h katerim težijo. Na kakšen način jih dosegajo, je pa druga zgodba. Najlažje je skoraj nič početi in v treh mesecih dobiti izklesano telo. Črni trg obstaja in je precej razširjen.« Tisti, ki ne vadijo pravilno ali nestrokovno posegajo po neprimernih dodatkih k prehrani, so izpostavljeni poškodbam in drugim zdravstvenim težavam.