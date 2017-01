Ste morda pomislili, da bi na domačem vrtu poleg korenčka, peteršilja, solate, pora, paradižnika, kumar in zelišč pridelali še gobe? Seveda vam ne bodo zažirale prostora na sončnih gredicah, saj gobe za rast potrebujejo senco, vlago, posekan zdrav les, veliko potrpljenja in prav nobene posebne tehnologije.

Znanstveno je dokazano, da gobe, seveda užitne, pozitivno vplivajo na naše zdravje. Med slednjimi se največkrat omenjajo bukovi ostrigarji in nazobčanke ali šitake, kot jih pogosteje imenujemo. Slednje je tudi najpreprosteje gojiti v primernih razmerah. Posamezniki, ki so pripravljeni več časa posvetiti vzgoji gob, pa svojo kulinarično zgodbo popestrijo še z doma vzgojenimi topolovkami in zimskimi panjevkami.

Najenostavnejše je gojenje na svežem lesu Od vseh načinov gojenja gob je najenostavnejše gojenje gob na svežem lesu. Za gojenje gob so primerni hlodi sveže posekanih dreves in njihovi panji, ki pa ne smejo biti trhli. Glive namreč les razgrajujejo, iz sezone v sezono ga bo manj in na koncu, navadno po dveh do treh letih, bo povsem strohnel. Če imate vrt, lahko ta drobir prenesete na gredice in z njim obogatite vrtno zemljo. Tudi izbor lesne podlage je odvisen od vrste gobe; bukovim ostrigarjem ustreza les bukve, topola, breze, jelše, javorja, ostrigarjem pa najbolj kostanj, hrast in celo les iglavcev. Kot svetujejo pridelovalci gob, sveža debla vedno nacepimo s čepki z micelijem. Z micelijem na lesenih čepkih izredno enostavno gojimo gobe na deblih dreves. V debla izvrtamo luknjice, v katere vstavimo micelij, jih postavimo v senčni del vrta in dolga leta z njih pobiramo okusne zdravilne gobe.