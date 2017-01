Sevilla in Real Madrid sta se v manj kot štirinajstih dneh pomerila še tretjič, saj sta se pred srečala tudi v španskem kraljevem pokalu, kjer se je napredovanja v četrtfinale veselil nogometni velikan iz Madrida. Beli balet se je zmage, že 41. zapovrstjo, bržkone nadejal tudi na zadnjem medsebojnem obračunu in bil po golu Cristiana Ronalda z bele točke tudi na dobri poti, da mu to uspe. Za najboljšega nogometaša preteklega leta je bil to sicer že 56. gol iz najstrožje kazni v la ligi, s čimer se je izenačil z rekorderjem Hugom Sanchezom.

A galaktikom so se načrti na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana izjalovili v izdihljajih tekme, ko so v pičlih sedmih minutah prejeli kar dva gola. Po avtogolu Sergia Ramosa, njegovem prvem v španskem prvenstvu, se je naziva junaka tekme z zadetkom v sodnikovem dodatku razveselil Stevan Jovetić. Sedemindvajsetletni Črnogorec je v drugem nastopu za Sevillo zadel še drugič, obakrat pa je žoga končala prav v mreži Reala.

»Za vsega pet minut smo se sprostili, kar je bilo dovolj , da smo ostali brez zmage. A to je nogomet in z izidom se moramo sprijazniti. Neuspeh bo dobra motivacija za nadaljnje tekme,« je po dvoboju dejal trener gostujočega moštva Zinedine Zidane, ki je nazadnje v prvenstvu klonil lanskega 27. februarja proti mestnemu tekmecu Atleticu, odtlej pa nanizal kar 24 zmag in 4 remije.

Porazu navkljub so evropski in svetovni klubski prvaki ob odigrani tekmi manj ohranili položaj vodilne ekipe v prvenstvu. S 40 osvojenimi točkami imajo točko več od drugouvrščene Seville, dve manj pa je zbrala njihova največja tekmica Barcelona.