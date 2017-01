Z Radiem Cona po oddaljenih pokrajinah: med tuljenjem volkov, sanjami in budnostjo

Zimsko obdobje je tradicionalno čas, ko se v eter naseli Radio Cona, radijska »postaja«, posvečena sodobni zvočni in radijski umetnosti; natančneje, gre za razstavljanje tovrstne umetnosti na frekvenci 88,8 FM (in seveda tudi prek spleta). Oddajanje, ki poteka te dni, se osredotoča na raziskovanje sanjskih pokrajin in oddaljenih nočnih krajin oziroma njihovih akustičnih ekoloških in filozofskih razsežnosti, ki se razkrivajo v zvočni zaznavi. Uvodni trije dnevi so bili posvečeni volčjemu tuljenju, do četrtka pa zvočna razstava Radia Cona tipa skozi vmesne prostore med sanjami in budnostjo.