Prvi dve informacijski tabli o snežnih plazovih v Julijskih Alpah sta prejšnji konec tedna tik pred obilnim sneženjem po enem letu od prvotne ideje pristali na svojem mestu – na Rudnem polju na Pokljuki. Obiskovalci si lahko sredi zimskega sprehoda ali športnega udejstvovanja preberejo, v katerih okoliščinah se sproži snežni plaz in kako lahko na izletu sami prepoznajo plazovno nevarnost. Poznavanje okoliščin za nastanek snežnih plazov ter opazovanje okolice med gibanjem v gorah namreč pomembno zmanjšata ogroženost zimskih obiskovalcev gora, pa naj gre za pohodnike, alpiniste, turne smučarje ali druge.

Poučenost pa ni vse, za obisk gora pozimi je ključnega pomena tudi ustrezna oprema. Ali lavinska žolna obiskovalcev ustrezno deluje, lahko na Pokljuki preverijo kar ob informacijski plazovni tabli, saj so nanjo namestili napravo za samodejno preverjanje delovanja tega pomembnega zimskega pripomočka. V naslednjih tednih bodo postavili še tri take table – v Tamarju in Krmi ter na smučišču Vogel. »Z njimi želimo povečati varnost obiskovalcev, zmanjšati število nesreč in s tem posredovanj članov gorske reševalne službe, ki v plazovitih razmerah še bolj kot sicer ogrožajo svoje življenje,« pravi vodja projekta Anže Čokl iz športnega društva Freeapproved.

Mnogi se nevarnosti plazov ne zavedajo

Dobrodošlo pridobitev gora so »zakrivili« člani Športnega društva Freeapproved v sodelovanju s športno trgovino ActionMama. K temu so jih spodbudili podatki in opažanja. Število domačih in tujih obiskovalcev gora v zimskem času se je zadnja leta namreč močno povečalo. Med njimi so celo družine z majhnimi otroki, ki zimske radosti doživljajo na saneh. Nekateri obiskovalci se namenoma izpostavljajo nevarnosti snežnih plazov, mnogi pa se te nevarnosti sploh ne zavedajo.

»Snežni plaz je najzahrbtnejša zimska nevarnost v gorah – ogrozi nas lahko med hojo, sankanjem, smučanjem ali vožnjo z avtomobilom, in to po zasavskih travnikih ali po najbolj strmih gorskih stenah, podnevi in ponoči, v soncu in megli. Najboljša zaščita pred snežnim plazom je poznavanje snežnih razmer, v katerih se lahko sproži snežni plaz, in prepoznavanje znakov nevarnosti na izletu. S plazovnimi informacijskimi tablami želimo delček znanja ponuditi tudi manj izkušenim obiskovalcem gora,« pojasnjuje diplomirani geolog Jaka Ortar, ki je sodeloval pri projektu.

Prav zato so člani športnega društva Freeapproved iz Ljubljane lani dali pobudo, da bi plazovne informacijske table namestili na najbolj obiskanih izhodiščnih točkah za zimske izlete v Triglavskem narodnem parku. Po več kot pol leta jim je uspelo pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, Triglavskega narodnega parka ter Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor, potem pa so se lotili še izdelave in namestitve tabel. Kar precej truda in pomoči strokovnjakov različnih področij so vključili v izdelavo tabel, saj so se zavedali, da morajo na omejen prostor namestiti najpomembnejše informacije, in to na obiskovalcem čim bolj razumljiv in uporaben način.

Tudi dan, ko so postavili prvi dve tabli, si bodo sodelujoči zapomnili za vselej. Kot v svojem spletnem dnevniku opisuje Čokl, so 14 ur kopali in vrtali v zamrznjeno zemljo ter nameščali tabli pri –12 stopinjah Celzija. »Delali smo od zore do trde teme in prvi dve tabli naposled postavili. Ponoči pa je končno začelo snežit! Simbolno smo s postavitvijo tabel v domovino z dobro energijo prinesli tudi sneg. Vesel dan za vse snegoljubce,« je še zapisal, obvestilu medijem o tablah pa dodal: »Širok krog sodelujočih, ki so pomagali pri projektu, potrjuje, da so tovrstne dejavnosti potrebne in zaželene ter imajo široko podporo javnosti.«