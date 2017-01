Alenka Repič, ekonomistka, je ustanoviteljica Kaaite in njena kreativna direktorica, ljubiteljica narave in zagovornica odgovornega odnosa do okolja. Zelo podobno gleda tudi na vodenje podjetij. »V mojem idealnem svetu bi obstajala samo takšna, ki imajo jasno vizijo, v kaj se želijo razviti in kaj je njihov 'višji' namen obstoja. Vse to naj dosegajo strpno, v skladu z naravnimi cikli. Usmerjanje energije v doseganje hitrih učinkov naredi več škode kot koristi.«

Blagovna znamka Kaaita predstavlja strast do oblikovanja in izdelovanja stvari s pozitivnim vplivom na vsakdanje življenje. Prednost imajo ročno izdelani, trajnostni materiali oziroma tehnike ter pošteni odnosi. Alenka Repič uživa v izdelovanju čustveno močnih izdelkov, saj je prav vsak njen izdelek ustvarjen s smelim namenom, da bo spreminjal svet. Išče primerne materiale, še posebej reciklirane ali prezrte naravne materiale, ki jim potem vdahne novo življenje. V njenem studiu jim to uspeva z načinom izvedbe, rokodelsko spretnostjo ali dobro zamislijo. Recikliran filc iz odpadnih plastenk tako lahko postane torba za na tržnico; recikliran kos papirja se brez lepila sestavi v ekološko papirnato vrečko; sivka zadiši v najlepšem in najudobnejšem paru copat na svetu.

Poleg predimenzioniranih torb iz filca za neskončne možnosti uporabe – modna torba, koš, vreča, posoda, posteljica za ljubljenčka – so njihovi izdelki tudi številne torbice, trpežni copati iz naravnih materialov, odišavljeni s sivko, in lesena gugalnica. Vsi izdelke odlikuje preprosto minimalistično oblikovanje, ki deluje prijetno in sodobno, funkcionalna domišljenost, možnost raznolike uporabe in naravnost. Materiali so slovenski, izdelki nastajajo pod rokami lokalnih rokodelcev in s pečatom slovenskih oblikovalcev. Tudi kupci so slovenski, a zadnja leta se izdelki znamke Kaaita prek spletne trgovine in večjih trgovcev prodajajo po vsem svetu: »Navdušuje me spoznanje, da obstaja veliko kupcev, ki cenijo to, da črpamo navdih v ohranjanju rokodelskih spretnosti in znanj. Prodajamo na vse konce sveta: v Singapur, na Japonsko, v Avstralijo, Ameriko. V Evropi največ prodamo v Angliji, Švici in seveda doma v Sloveniji.«

Kaaita je že od samega začetka tim in Alenka Repič o njem pravi: »Sem ekonomistka in sem šolana za to, da oblikujem blagovno znamko. Ne znam šivati. Pomagajo mi številni sodelavci, med njimi agencija Rdeči oblak, ki nam piše besedila, in lokalni oblikovalci.« Z leti je izpopolnila vedenje o materialih – kupujejo recikliran filc, ki je zanesljivo dobavljiv. To, da so izdelki iz recikliranih materialov vedno drugačni, saj prihaja do rahlih odstopanj v barvi ali teksturi, je le še dodatna vrednost izdelka. Izdelke znamke Kaaita je mogoče kupiti na spletu in v izbranih trgovinah v središču Ljubljane.