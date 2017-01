Na šest let zapora so obsodili 35-letnega Mervana Šljivarja, ker je 23. januarja lani pred lokalom na Fužinah v trebuh ustrelil 51-letnega Fadila Ferhatovića. Streljal je tudi Ferhatović in tudi on je nasprotnika zadel, a Ferhatović je to na sodišču takoj priznal, Šljivar pa je vztrajal pri tem, da je nedolžen. In tudi zaradi tega bistvena razlika v kazni: Šljivar je (po sicer še nepravnomočni sodbi) dobil šest let, Ferhatoviću pa so prisodili samo deset mesecev zapora. Je pa seveda razlika tudi v kaznivem dejanju, prvi je zagrešil poskus uboja, drugi pa kaznivo dejanje hude poškodbe.

Spor se je začel pred lokalom na Kotnikovi ulici v Ljubljani, in sicer med Šljivarjem in Ferhatovićevim nečakom. Fadil Ferhatović in Šljivar sta se po telefonu dogovorila, da se zvečer dobita v lokalu na Fužinah in zadevo nekako rešita. Na tamkajšnje parkirišče sta oba prišla oborožena; Šljivar sam, Ferhatović pa z nečakom in več pajdaši. Kri je hitro zavrela in Šljivar je iz neposredne bližine Ferhatovića ustrelil v trebuh, ta pa nasprotnika v zgornji del stegna. Šljivar je od Ferhatovićevih neznanih privržencev dobil tudi nekaj močnih udarcev, zlomili so mu nos, lične kosti ter kosti zgornje in spodnje čeljustnice. Če jima ne bi hitro pomagali zdravniki, bi imela oba vpletena zaradi strelnih ran hude posledice. Šljivarju se je med oskrbo za nekaj trenutkov celo ustavilo srce.