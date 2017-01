V sredo, 18. januarja, bosta ob 17. uri na brezplačni delavnici v mariborskem Europarku z obiskovalci pripravljali kopalne kroglice, ki so kot nalašč tako za sproščujoče kot poživljajoče kopeli.

Peneče kopalne kroglice

Na delavnici bosta Metka in Tina obiskovalcem pomagali izdelati domačo kopalno kroglico. Peneče kroglice, ki ob stiku z vodo zašumijo in poskrbijo za mehurčke, obožujejo otroci, z njimi pa se radi razvajajo tudi odrasli. Kroglice delujejo negovalno, koži povrnejo izgubljeno vlago ter maščobo ter poskrbijo tudi za prijeten vonj. Sestavine za izdelavo so popolnoma naravne, svojo kroglico pa bodo s starši na delavnici lahko izdelali tudi otroci.