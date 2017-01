Nekateri poslanci in poslanke, predvsem vi, prvopodpisani pod pobudo za spremembo zakona o lokalni samoupravi, gospod poslanec Jani Möderndorfer, ste našli grešnega kozla, krivca za vse.

Gre za sprenevedanje, licemerstvo in predvsem za revanšizem, ker vaši stranki ni in ne bo uspelo na lokalni ravni. In vam tudi ne bo – ker preden bi vam, vaše zadnje stranke, katere član zdaj ste, ne bo več v vladi. Res pa je, da boste verjetno vi, g. Möderndorfer, potem v kakšni novi/stari stranki.

Če bi s somišljeniki mislili iskreno, pošteno in s ciljem sprememb, potem bi podobne spremembe na podoben ali celo enak način predlagali za vse javne funkcionarje, začenši pri sebi, gospodih in gospeh v parlamentu. Najprej s spremembo volilnega sistema in nato z odpoklicem na način, kot ga predlagate za nas župane in županje.

Vendar pa je vrag vedno v podrobnostih, saj namesto učinkovitega sistema dela organov pregona, preiskave in učinkovitega sodstva, ki bi preganjal in obsodil domnevno pokvarjene in kriminalizirane posameznike v županskih vrstah, predlagate javna sojenja v obliki referendumov. Pozabljate pa, da v nasprotju z vami, ki se skrivate na volitvah za stranko, mene ljudje volijo neposredno in potem med mandatom ne »menjavam občin«.

Že sam predlog odpoklica župana je narejen tako, da odpoklica skorajda ne more biti, bodo pa ob tem nastali stroški, ki jih bodo pokrili davkoplačevalci v občini, kjer se bo tak postopek začel. Torej ste z odstotki, ki so potrebni za posamezno dejanje v procesu odpoklica, in končnim rezultatom verjetno »kupčkali«, da ste sploh dobili podporo somišljenikov, ki potem pritisnejo gumb »za«.

Kaj menijo asociacije, ki predstavljajo slovenske državljanke in državljane, in državni svet, pa seveda ni pomembno. Glavno je, da stranka, ki že v imenu skriva centralizacijo, zada pred državnimi volitvami še zadnje ugrize, kot ranjeni volk, preden odide.

Gospe in gospodje poslanci, predvsem vi, g. Möderndorfer, državljanke in državljani, bralke in bralci ter seveda moje drage občanke in občani, tega ne pišem zato, ker bi me bilo strah, da bi me odpoklicali, kajti ko ne bom imel več podpore ali bom kaj zagrešil, bom odšel sam. Spoštovani g. Möderndorfer, predlagajte enake vatle za vse na enak način, predvsem pa pridite na položaj na enak način, z enakim volilnim sistemom, kot sem prišel jaz. Ko pa bova storila kaznivo dejanje, naj naju sodišče na enak način kaznuje, in to takoj. Ne iščite obhoda sodnega sistema na takšen način.

Žalosti me, da nekatere poslanke in poslanci ob obisku občin in s tem potencialnih volilcev govorijo eno, v parlamentu s pritiskom na gumb pa delajo drugo. Toliko o neodvisnosti poslank in poslancev.

Imam konkreten predlog. Odstopite od tega predloga sprememb zakona o lokalni samoupravi in dodajte v kazenski zakonik določbe, da se vsako kaznivo dejanje, ki ga stori funkcionar pri opravljanju svoje funkcije, procesira od utemeljenega suma do sodbe v roku šestih mesecev. Ustrezne podzakonske akte pa spremenite na način, da do te odločitve (torej v šestih mesecih) funkcionarska funkcija miruje brez nadomestila plače, razen zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.

Če to storite, bom verjel, da vam je šlo za to, da bi župani in županje delali zakonito, in ne za način političnega obračunavanja z nami.

Leopold Pogačar, župan občine Žirovnica