Enega roparja viške banke prijeli, drugega iščejo

Ljubljanski kriminalisti so preiskali bančni rop tik pred novim letom na Viču in prijeli osumljenca. Ropa je osumljen 44-letni Ljubljančan, ki je tega dne zamaskiran s kapuco na glavi vstopil v prostore poslovalnice banke, blagajničarki zagrozil, da jo bo napadel, in od nje zahteval, da naj mu izroči denar. Segel je tudi skozi odprtino pri blagajniškem okencu in uporabil plinski razpršilec. Blagajničarka mu je iz strahu izročila več kot pet tisoč evrov, 44-letnik pa je nato zbežal. Blagajničarko so morali zaradi posledic uporabe razpršilca odpeljati v UKC. Po podatkih policije naj bi dobila lahke telesne poškodbe.