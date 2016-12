Rop v Postojni ob belem dnevu

Sredi belega dne, v strogem središču Postojne na Titovem trgu je neznanec danes ob deveti uri zjutraj oropal tamkajšnjo poslovalnico Abanke. V banki danes niso posredovali prav nobene informacije o tem, ali je bilo med ropom v poslovalnici kaj strank, koliko denarja je odnesel ropar in kaj je bilo z alarmom. Policija je sporočila, da nihče ni bil ogrožen. Zanimivo je, da nihče o ropu v Postojni ni ničesar vedel, pa čeprav je na tem osrednjem postojnskem trgu kar nekaj lokalov in uradov. »Nič nismo videli, nič nismo slišali. Še zdaj se čudimo, kako je mogoče oropati banko sredi belega dne, pol ure po odprtju, dan po praznikih. Tudi nobeden od naših gostov ni videl ničesar. Se je moral ropar kar pripraviti, saj je pred banko velika smreka in je lahko mirno odkorakal, ne da bi ga kdo videl. Nadzorna kamera na trgu pa je obrnjena proti drsališču, se pravi stran od banke,« nam je povedala lastnica enega od bližnjih lokalov.