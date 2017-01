Lastnika kmetije v Njivercah v okolici Ptuja so ob približno pol šestih zjutraj zbudili sosedje, ki so opazili, da je njun hlev za piščance v plamenih. Skoraj hkrati je tudi močno počilo, saj je zaradi vročega zraka iz stene vrglo ventilator. Ogenj se je po nadstropju, polnem slame, hitro razširil, tako da sta lastnika Podgorškova lahko le opazovala, kako ognjeni zublji uničujejo zgornje nadstropje hleva in ostrešje. Piščancev v hlevu še ni bilo, prostorov nista ogrevala. Policisti mislijo, da je iskro zanetil kakšen tujek, ki se je znašel v stroju za mletje. Iz tlenja pa naj bi se v jutranjih urah nato razvil silovit požar.

»Včeraj sva pripravila slamo v zgornjem nadstropju, v spodnjem pa bi jo danes,« nam je povedala gospodarica Marija Podgoršek. Prostore sta namreč pripravljala za vzrejo piščancev. Pri tem sta bila previdna in prostorov s plinskimi grelniki nista grela, saj je vso vas pred približno dvema letoma izučila nesrečna izkušnja soseda, ki mu je med pripravo prostorov za vzrejo piščancev prav tako pogorel hlev: »Od takrat naprej grelnikov nikoli nisva pustila prižganih čez noč, vedno sva grela le, ko sva bila zraven,« je pripovedovala Marija, ki je lahko dopoldne le ugibala, kaj je povzročilo vžig slame, za kar je sicer dovolj že iskra. Podgorškova pa sta bila že dopoldne prepričana vsaj o tem, da ni šlo za požig: »Nemogoče, farma je bila zaklenjena, še gasilci so komaj prišli noter in so morali razžagati vrata.«

Policisti so škodo ocenili na okoli 150.000 evrov, pozno popoldne pa so tudi sporočili svoje prve ugotovitve. »Mariborski kriminalisti so v sodelovanju s ptujskimi policisti ugotovili, da je požar izbruhnil pod kupom zmlete slame, ki so jo v tem nadstropju mleli s strojem za mletje zrnja. Neposredni vzrok za ogenj pa je iskra, ki je iz stroja verjetno preskočila med mletjem, saj med slamo občasno zaide tudi kakšen kamen ali drug tujek,« je popoldne sporočil Miran Šadl z mariborske policijske uprave, od gasilcev pa smo izvedeli, da so ogenj ukrotili nekje do osme ure.

Poleg zgornjega dela hleva je ogenj uničil tudi napajalnik, krmilnik, izolacijo, aparat za mehčanje vode in drugo opremo, Podgorškovima pa je odvzel tudi vir prihodka. Kmetijo imata sicer zavarovano, vendar ju skrbi, kako odzivna bo zavarovalnica. »Imava pa dobre sosede, ki so se že ponudili za pomoč pri odpravljanju posledic požara,« pravi Marija.