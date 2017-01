Obilico sreče je imel starejši par iz Kresnic v okolici Litije, ki bi se danes ponoči med spanjem skoraj usodno zastrupil z ogljikovim monoksidom.

Upokojenca sta mirno spala, med tem pa je prostore njunega stanovanja polnil smrtonosni plin. Ob približno pol treh zjutraj se je eden izmed njiju prebudil, ker je moral na stranišče. Prav to je zakoncema morda celo rešilo življenje. Na poti na stranišče je zaradi visoke vsebnosti ogljikovega monoksida padel na tla, padec pa je bil tako glasen, da ga je slišala hčerka v sosednjem stanovanju, tako da so zakonskemu paru na pomoč takoj priskočili bližnji, nato pa še reševalci in gasilci.

Kot nam je povedal poveljnik kresniških gasilcev Miha Jančar, se je stanovanje ob njihovem prihodu že zračilo, oba zakonca pa sta se nadihala že toliko ogljikovega monoksida, da so ju litijski reševalci odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Dvanajst gasilcev je v približno pol ure končalo posredovanje, na kraju pa so ugotovili, da je bil za nezgodo najverjetneje kriv zamašen dimnik, po katerem se dim iz štedilnika ni mogel prebiti iz hiše. Dimnik naj bi bil povsem zamašen zaradi saj, tako da njegov zgornji del sploh ni opravljal svoje funkcije.