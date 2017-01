Pri katerih odločitvah bodo pomagali Darsu?

Prime Consulting bo pomagal Darsu odločiti, kako preveriti učinkovitost vzpostavljenega sistema pred začetkom delovanja, kako meriti učinkovitost sistema med delovanjem, kako vzpostaviti učinkovit sistem nadzora uporabnikov in kako vzpostaviti učinkovito mrežo uporabniških storitev. Poleg tega bo sodeloval v postopku izbora revizorja, ki bo moral podati oceno, kako dober sistem sta vzpostavila Telekom Slovenije in Q-Free. Pripraviti bo moral še načrt izvajanja mobilnega cestninskega nadzora in sestaviti predloge za njegovo izboljšanje med rekonstrukcijo cestninskih postaj in po njej. Prime Consulting bo Darsu tudi razložil, kako naj organizira cestninsko poslovanje, in ocenil, za koliko naj zniža število zaposlenih.