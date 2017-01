Kritika zapiranja meje prihaja tudi iz Strasbourga

Srčno upam, da bo prevladal razum in da vlada ne bo trmoglavila še naprej s tem zakonskim predlogom o tujcih. Žalostno, res žalostno je, da so nas morali celo iz Evrope, ki sicer, roko na srce, za begunsko krizo sama ne naredi nobenega odločilnega in konkretnega koraka oziroma aktivnosti, opomniti na to početje. Saj, kot kaže, ugovori in protesti domače stroke ne zaležejo. Še bolj pa me žalosti, da so se v tej točki politiki srečali z roko v roko z delom opozicije (SDS in NSi). Mar ne bi bilo mnogo bolj produktivno in za državljane koristno, če bi se tako srečali pri kakšnem drugem projektu?