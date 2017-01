Na štiri leta zapora in 2500 evrov denarne kazni so obsodili Ljubinka Kovačevića, nekdanjega kurirja na ljubljanskem okrajnem sodišču. Uslužbenec, pooblaščen za prenašanje sodnih spisov, dvigovanje poštnih povratnic in podobno, je v zameno za podkupnino poskrbel, da je sodni spis izginil neznano kam. Predvsem se je specializiral za tatvine tistih, ki so se nanašali na vožnjo pod vplivom alkohola. Med njegovimi strankami so bili tudi vozniki, ki so jih policisti večkrat zasačili vinjene, in ker bi poleg denarne kazni ostali še brez vozniškega dovoljenja, so bili pripravljeni storiti marsikaj.

Del že zastaral

Kovačeviću so sodili že v drugo. Prvič, v začetku leta 2014, je dobil osem let zapora, skupaj z njim pa so za krive spoznali tudi Huseina Mahmutovića, Milana Dorerja in Borisa Berganta. Trojica naj bi dala podkupnino in zato dobila po leto in tri mesece zapora. Na zatožno klop sta takrat sedla še dva: Drago Žnidaršič (zaradi dajanja podkupnine) in Rasim Đogić, posrednik med Kovačevićem in zainteresiranimi prekrškarji. V nasprotju z ostalimi sta tožilske očitke priznala in Žnidaršič je dobil pogojno kazen, Đogić pa se je družbi »odkupil« s 730 urami družbenokoristnega dela.

Po priznanju je takšna sodba za Žnidaršiča in Đogića postala pravnomočna, ostalim pa jo je višje sodišče razveljavilo in lani se je sojenje začelo znova. Tožilstvo je zdaj zaradi zastaranja umaknilo obtožbo zoper Kovačevića zaradi ponareditve ali uničenja uradnih listin, prav tako tudi obtožbo zoper Mahmutovića. Sodni senat pa je pod vodstvom Alje Kratovac Dorerja in Berganta zaradi pomanjkanja dokazov oprostil, Kovačevića pa spet obsodil zaradi jemanja podkupnine.

Kurir je imel posebej izdelan sistem, kako izločiti spise iz »prometa«. Najprej je poskrbel, da prvostopenjska sodba ni postala pravnomočna. Stranki je zato svetoval, naj se nanjo pritoži. Na račun tega je vzel prvi del podkupnine, ki naj bi šel, kot je razložil, za stroške odvetnice, da bo napisala pritožbo oziroma njeno napoved. Odvetnica, ki s temi sleparskimi posli ni imela nič, je za svoje delo sicer zaračunala 40 evrov, Kovačević oziroma njegov »odposlanec« Đogić pa sta ljudem lagala, da gre za višji, tudi 300 evrov visok strošek. Po pritožbi bi moral spis romati na višje sodišče, za kar pa je bila zadolžena ravno kurirska služba. Takrat ga je prestregel Kovačević in poskrbel, da je za vedno izginil.