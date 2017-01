Oddelek za epidemije v Bolnici dr. Petra Držaja UKC Ljubljana so odprli skoraj teden dni prej kot lani, in sicer zaradi velikega števila okužb dihal in pojava gripe, pojasnjujejo na UKC Ljubljana. V tem času je letos dvakrat več virusnih obolenj kot v prejšnjih letih. Naraslo je predvsem število obolelih med starejšimi, ki imajo večinoma že primarne hude kronične bolezni.

Do 15. ure so sprejeli osem bolnikov, do konca dneva pa jih pričakujejo še nekaj, ki jih bodo premestili z Ortopedske klinike. Večinoma gre za bolnike z več boleznimi, zato je njihova nega zelo zahtevna. »Sprejem na oddelek poteka 24 ur na dan, vse dni v tednu, tudi popoldne in ponoči, zato so zelo obremenjeni tudi dežurni«, je povedal nadzorni zdravnik oddelka dr. Peter Radšel. Ko so prvič vzpostavili oddelek, je bil odprt tri tedne, zadnja leta pa ostaja odprt po tri mesece. To je posledica večjega števila starejših bolnikov, ki imajo tudi pridružene kronične bolezni. Zaradi tega se daljša tudi čas zdravljenja in ležalna doba v bolnišnici, je še povedal Radšel.

Ob zdajšnji kadrovski zasedbi lahko na oddelku sprejmejo do 22 bolnikov, z dodatnimi kadri pa tudi do 40.

Oddelek za epidemije deluje že od leta 2011, letos se je tako ponovno zbrala ekipa zdravstvenih delavcev, ki bodo v naslednjih tednih in mesecih srce in motor tega oddelka. Na oddelku so vedno štirje zdravniki specialisti iz Interne klinike in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter specializanti. Tudi negovalni kader je iz internistično-infektoloških oddelkov UKC Ljubljana. »Na oddelek je prerazporejenih 18 usposobljenih medicinskih sester, večinoma iz Interne klinike. Iz drugih klinik smo prerazporedili medicinske sestre, ki že imajo izkušnje z delom na tem oddelku v lanskem letu,« je povedala nadzorna medicinska sestra mag. Urška Marjanovič.

Za delovanje takega oddelka je potrebnih veliko zaposlenih z izkušnjami ter ogromno sodelovanja in razumevanja. Pri delu z bolniki pomagajo tudi Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, Oskrbovalne službe, Lekarna UKC Ljubljana v Bolnici dr. Petra Držaja, Klinični inštitut za radiologijo, pomembna je tudi Nabavna služba.

Koordinatorica oddelka za epidemije Mateja Klep Breskvar, viš. strok. sod., je povedala: »Pred odprtjem oddelka stečejo priprave in vanje je vključenih veliko služb: oskrbovalne službe, tehnično-vzdrževalni sektor, zaposleni iz Interne klinike in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Pripraviti je treba prostore, zagotoviti postelje, vzpostaviti mrežo za prehrano, čiščenje. Naredijo se tudi prvi razporedi ekip. Opremo v oddelku vsako leto vestno dopolnjujemo. Dobimo jo iz različnih oddelkov oziroma klinik,« so še sporočili iz službe za odnose z javnostmi UKC Ljubljana. lo