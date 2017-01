Na ministrstvu za zdravje obolelim za gripo priporočajo, naj se o svojem zdravstvenem stanju najprej posvetujejo s svojim izbranim zdravnikom, v njegovo ambulanto pa lahko pokličejo po telefonu. Tako naj ravnajo tudi zato, da ne bi po nepotrebnem čakali v urgentnih ambulantah. Prav tako vsem prebivalcem svetujejo cepljenje proti gripi, še posebno pa njihovo priporočilo velja za otroke v starosti od šestega meseca do dveh let, nosečnice, starejše od 65 let in ljudi s kroničnimi boleznimi.

Prebivalce Slovenije ob tem spodbujajo k rednemu in temeljitemu umivanju rok, čiščenju površin in predmetov z vodo in detergentom pa tudi k rednemu prezračevanju prostorov. Kot so spomnili, je v Sloveniji trenutno veliko obolelih z okužbami dihal in gripo zlasti med starejšimi, velik del teh ljudi pa že sicer pestijo težke kronične bolezni. Mnogi tako potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še posebej pa se povečuje priliv pacientov v UKC Ljubljana.