Konferenca Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na včerajšnji izredni seji uskladila temeljna stališča do bele knjige o pokojninah. V posebni deklaraciji, ki so jo predali tudi vladi, so povzeli, katera izhodišča bele knjige zavračajo in kakšno pokojninsko reformo po letu 2020 predlagajo. »Glavni cilj pokojninske reforme morajo biti dostojne pokojnine in šele nato finančna vzdržnost javne pokojninske blagajne,« so poudarili v ZSSS in belo knjigo označili kot še en vladni dokument »za večanje pravic bogatih in zniževanje pravic revnejših«.

Na ministrstvu za delo na očitke ZSSS odgovarjajo, da je bela knjiga strokovni dokument, ki ne podaja enoznačnega odgovora, kakšna naj bo prihodnost slovenskega pokojninskega sistema. »Namen bele knjige o pokojninah je prikazati več možnih in različnih rešitev, ki prvotno vodijo k cilju zagotovitve primernega dohodka za vse generacije upokojencev. Kot drugi cilj pa se postavlja zagotovitev javnofinančno uravnotežene pokojninske blagajne,« pojasnjujejo na ministrstvu.