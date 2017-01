Zdravniku in športnemu komentatorju Andreju Staretu ne bo treba plačati 163.632 evrov odškodnine za vzpostavitev medicinskega centra v hotelu Lambergh v Dvorski vasi. Kranjsko okrožno sodišče je namreč tožbeni zahtevek, ki ga je zoper Stareta oziroma njegovo podjetje Sport & Media Andrej Stare, s. p., vložila družba Lambergh, d. o. o., zavrnilo. Tožnikom – družbi Lambergh, d. o. o. – pa je naložilo še poravnavo 3589 evrov sodnih stroškov. Andrej Stare zmage na sodišču še ne slavi, saj se zadeva lahko nadaljuje na višjem sodišču.

»S sodbo še nisem seznanjen, ker je odvetnik odsoten, zato tudi pritožbe na višje sodišče ne morem napovedati. Ali se bomo pritožili, je odvisno tako od nasveta odvetnika kot od odločitve lastnika,« pa pravi direktor hotela Lambergh Boštjan Božič. »Sam si želim, da bi se zadeve umirile in da bi se lahko popolnoma posvetili delu,« dodaja.

Dve strani ene zgodbe o neuspehu

Družba Lambergh hotel v Dvorski vasi na Gorenjskem upravlja od pomladi leta 2013, takrat so podpisali tudi pogodbo s Staretom, medicinski center pa so po vseh pridobljenih dovoljenjih uradno odprli decembra 2013. Sodelovanje so prekinili slabo leto kasneje zaradi premajhnega zanimanja za samoplačniški program zdravljenja glavobolov in borelioze.

Kot je na sojenju poudaril Božič, so v Dvorski vasi medicinski center odprli na pobudo Stareta. »Imeli smo le prostore in iskali smo človeka z ustreznim programom in strankami.« Poslovanje centra, nakup opreme ter plačevanje zaposlenih je zanje pomenilo kar precejšnji finančni zalogaj. Prav tega so v tožbi od Stareta terjali nazaj, Staretu pa so očitali še, da ni ravnal skrbno in ni upošteval načel stroke. Velik del svojega delovnega časa naj bi bil odsoten, elaborat, na podlagi katerega so sklenili poslovno sodelovanje, je po mnenju tožnikov pripravil malomarno. S tem je po njihovem zakrivil zamudo pri odprtju centra, nabavo neprimerne opreme za njegovo delovanje ter pomanjkanje bolnikov.

Stare pa je poudaril, da je medicinski center dosegal dobre rezultate, a pravega uspeha na tako kratek rok brez prave promocije in marketinga ni mogel doživeti. Zatikati se je po njegovem začelo pri plačilu obveznosti po pogodbi, zato je prenehal sodelovati z Lamberghom.