Da se je dobro izogibati natrpanim trgovinam, avtobusom in različnim čakalnicam, je verjetno vsem jasno. Najhuje je, če se v take prostore podamo prezebli, kar je zanesljiva pot v prehlad.

Nekoliko se lahko tem tegobam izognemo ali jih vsaj ublažimo s primerno prehrano, polno vitaminov in takšno, ki nas pogreje. Česen, čebula, ingver, (tudi ostra) paprika, zelje, repa in podobne zimske dobrote v čim večjih količinah na račun druge hrane bodo zagotovo delovale blagodejno in zaščitno. Na ta seznam pa sodi tudi samo na videz neugleden gomolj – črna redkev. Marsikdo bo pomislil, da iz nje pač ni mogoče pripraviti ničesar zares okusnega, a še kako bi bil v zmoti. Sorodnico manjše rdeče redkvice najpogosteje pripravljamo v solati, denimo skupaj s kuhanim fižolom, čebulo, trdo kuhanimi jajci, bučnim oljem in kisom. Podobno eksplozivno zimsko solato pripravimo tako, da naribamo redkev, hren in jabolka ter vse skupaj zabelimo z bučnim oljem in dobrim domačim kisom. Potem ko takšna solata kakšno uro počiva na hladnem, se izjemno dobro prileže sama, pa tudi k mesnim jedem, celo k prekajenim kuhanim mesninam, denimo h klobasam, in domačemu črnemu kruhu. Okusno in malo drugačno solato s črno redkvijo lahko pripravimo tudi po tokratnem receptu, kdor solat ne mara, pa lahko poskusi iz redkve pripraviti kaj povsem drugega. Zelo na hitro pripravljen prigrizek nastane iz pšenične tortilje, ki jo lahko nadomestimo z domačo nesladkano palačinko. Namažemo jo z namazom iz drobno ribane redkve, kisle smetane in ščepca soli, zvijemo, narežemo na kolobarje in ponudimo. Še hitrejši prigrizek so tenke rezine redkve, v katere zavijemo rezine kuhanega pršuta (na fotografiji). Nekoliko lažja malica nastane iz naribane redkve, ki jo nasolimo in pustimo 15 minut, da spusti grenki sok. Odcejeno pomešamo z jogurtom in postrežemo s kosom dobrega kruha. Naribano redkev lahko pomešamo tudi z malo naribane čebule, zabelimo s kisom in oljem ter postrežemo z olivami. Za presenetljivo okusen in povsem enostaven topli obrok črno redkev naribamo in nasolimo, da spusti sok. Odcejeno kakšnih deset minut pražimo na mešanici masla in oljčnega olja, da postane hrustljava, nato pa ji primešamo na zob skuhane testenine in odstavimo z ognja. Dodamo narezan drobnjak in nariban beli ovčji sir ali parmezan, popopramo, premešamo in takoj postrežemo. Zelo okusen je tudi čips iz redkve. Olupimo jo, narežemo na zares tenke rezine (pomagamo si lahko z lupilnikom za krompir), stresemo v skledo in prelijemo z oljčnim oljem (ne preveč) ter z malo balzamičnega kisa. Posolimo in po želji dodamo nekaj zdrobljenega čilija, nato pa previdno, a dobro premešamo. Rezine razporedimo po s papirjem za peko obloženem pekaču ter porinemo v pečico, segreto na 200 stopinj Celzija, za kakšnih 20 minut oziroma tako dolgo, da čips postane zlato rumen. Postrežemo še toplega.

Redkev pa ni samo izredno zdravo živilo, ampak tudi imenitno zdravilo; njen sok, pomešan z medom, učinkovito odpravlja kašelj in še kakšno prehladno tegobo, kar utegne priti v teh dneh še kako prav. Redkev dobro očistimo in operemo, odrežemo korenino in klobuček ter jo izdolbemo. V dno napravimo luknjico z zobotrebcem. Redkev postavimo v skodelico ter vdolbino napolnimo z medom in pokrijemo s klobučkom. Pustimo stati čez noč, zjutraj pa pojemo med, ki je stekel iz redkve.