Medtem ko nemški in francoski prvoligaški klubi prve tekme v novem letu sploh še niso odigrali, španski in italijanski pa so drugo polovico prvenstva začeli konec minulega tedna, v Angliji oddiha ne poznajo. Odkar so si moštva iz že omenjenih najmočnejših nogometnih lig sredi decembra vzela čas za oddih, so na Otoku v pokalnem in prvenstvenem tekmovanju skupno odigrali že štiri tekme. Svojo zadnjo v prestižnem pokalu FA, kjer sta najvišji zmagi vpisala nogometna velikana iz Manchestra. City je v gosteh s kar 5:0 ponižal West Ham nekdanjega selektorja hrvaške izbrane vrste Slavena Bilića, medtem ko je United na domačem Old Traffordu izpolnil pričakovanja svojih navijačev in drugoligaša Reading ugnal z visokih 4:0.

Rdeči vragi so po neprepričljivemu startu v sezono očitno le našli zmagovalno formulo. Proti Readingu, ki ga vodi nekdanji član Uniteda Jaap Stam, so se namreč veselili že svoje osme zmage zapovrstjo, kar jim je nazadnje uspelo septembra 2009, in sicer še pod vodstvom Alexa Fergusona. Še daljši je njihov niz neporaženosti. Ta traja že 14 tekem oziroma vse od lanskega 3. novembra, ko so v evropski ligi v gosteh z 1:2 izgubili proti Fenerbahčeju.

A bolj kot ekipni uspeh Manchester Uniteda se v teh dneh na Otoku razpreda o dosežku njihovega napadalca Wayna Rooneyja. Kapetan angleške reprezentance je proti Readingu zadel še petič na zadnjih štirih dvobojih, skupno pa je za najuspešnejši angleški klub na 543 tekmah dosegel že 249 zadetkov – od tega 192 z desnico, 27 z levico in 30 z glavo. S tem ni postal le najboljši strelec v zgodovini rdečih vragov, ampak se je tudi izenačil s klubsko legendo Bobbyjem Charltonom.

»To je zame zelo ponosen trenutek. Manchester United je velik del mojega življenja. Počaščen sem, da sem se znašel ob boku sira Charltona,« je po tekmi dejal Wayne Rooney, ki je pred dvema letoma Charltonu odvzel tudi naziv najboljšega strelca Anglije. Enaintridesetletnik je pričakovano največ zadetkov (179) dosegel v angleškem prvenstvu, najpogosteje pa je tresel mrežo Aston Ville (14 golov), Newcastla (13) ter Arsenala, Fulhama in West Hama (12).

Na račun izjemnega dosežka so se po tekmi Rooneyju poklonili številni. Poleg njegovih soigralcev Ashleyja Younga, Marcusa Rashforda, Juana Mate in Chrisa Smallinga so mu prek družbenih omrežji čestitali tudi nekdanji kapetan Manchester Uniteda in Anglije Bryan Robson, njegov bivši trener David Moyes in seveda tudi zdajšnji trener Jose Mourinho. »Za Rooneyja bo prišel še bolj poseben dan. To, kar mu je uspelo do zdaj, je izvrstno, a z njegove strani si želim še enega gola,« je svojemu varovancu čestital Portugalec in mu hkrati dal vedeti, da nanj resno računa tudi v prihodnje.