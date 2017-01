Nekaj minut pred sedmo uro zjutraj se je potniški vlak, ki je vozil iz Ljubljane proti Jesenicam, kot običajno ustavil na škofjeloški železniški postaji. Ko je nekaj potnikov vstopilo in izstopilo, je odpeljal naprej proti Jesenicam, vendar se je njegova pot hitro končala. Prvi dve kolesi sta se sneli s tirov in vlak se je, preden je sploh dobro speljal, v bližini prvih kretnic že iztiril. Poškodovanih ni bilo, interventna služba Slovenskih železnic pa je s pomočjo hidravličnega orodja vlak dvignila nazaj na tire.

Že pred tem so vlakovno kompozicijo, ki je bila sestavljena iz dveh vagonov, ločili, tako da je drugi del garniture potnike čez čas lahko odpeljal naprej proti Jesenicam. Ker se je nesreča zgodila na železniški postaji, kjer je več vzporednih tirov, so lahko drugi vlaki tudi med posredovanjem vozili mimo, ob približno enajstih dopoldne pa so bili na postaji vozni že vsi tiri. Tračnic sicer ni bilo treba popravljati, temveč le preveriti, ali so morda poškodovane. lp