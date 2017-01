Nekdanji poveljnik kosovske osvobodilne vojske, nekdanji kosovski premier, nekdanji haaški obtoženec in poslanec ter vodja parlamentarne stranke Zveze za prihodnost Kosova Ramuš Haradinaj verjetno z vsakim pristankom letala, s katerim je nekam priletel, doživi stres. Nikoli namreč ne ve, ali bo lahko odkorakal z letališča tako kot vsi ostali potniki, ali pa ga bo zadržala obmejna policija.

V Haagu je bil oproščen

Haradinaja so leta 2015 zadržali na ljubljanskem letališču in mu odvzeli potni list na osnovi srbske tiralice, izdane leta 2004 zaradi domnevnih zločinov nad civilisti na ozemlju Kosova konec devetdesetih let. Po dveh dneh in ostrih reakcijah uradne Prištine, ki so mejile na meddržavni incident, so mu na sodišču v Kranju vrnili potni list in dovolili odhod na Kosovo.

V sredo zvečer pa se mu je enako zgodilo na francoskem delu letališča v švicarskem Baslu. Haradinaja, ki je prispel iz Prištine, so po pristanku mejni policisti zadržali, prav tako na temelju srbske tiralice, ki je v sistemu Interpola.

Haradinaja so sicer leta 2012 na sodišču v Haagu, kamor je prostovoljno odšel leta 2005, potem ko je odstopil kot premier, razglasili za nedolžnega v zvezi z zločini na Kosovu. Toda Srbija tiralice ni umaknila in od takrat traja zmeda – ali Haradinaja aretirati in izročiti Srbiji, kjer bi mu sodili za zločine, za katere je bil v Haagu oproščen, ali ne. V vrsti držav srbske tiralice ne jemljejo več resno, kaže pa, da Slovenija in zdaj Francija svoje obveznosti do Interpola jemljeta veliko resneje in bolj formalno, ali pa imata enak sistem spremljanja tiralic, o katerem je v intervjuju za Dnevnik govoril pravosodni minister Goran Klemenčič po aretaciji na Brniku: »Dejstvo je, da je bila tiralica zoper Haradinaja v Interpolovem sistemu veljavna. In dejstvo je, da je Slovenija ena redkih držav, ki nima ločene nacionalne baze. V tem je odgovor, zakaj Haradinaj ni bil prijet na primer na Dunaju ali v Belgiji. Tam so se očitno odločili, da konkretne srbske tiralice ne uvrstijo v nacionalni sistem, in ga zato mejna kontrola ni zaznala. Pri nas policija po mojem mnenju ni imela izbire.«