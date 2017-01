Nova serija televizorjev natančno prikazuje DCI-P3 barvni prostor – televizorji QLED so sposobni predvajati stoodstotni volumen barv. To pomeni, da lahko prikažejo vse barve na vsaki stopnji svetlosti s celo najmanjšimi razlikami, vidnimi na najvišji svetilnosti.

Tehnologija QLED prikaže tudi subtilne razlike v barvah Volumen barve predstavlja barvo, ki jo je mogoče pokazati na vseh ravneh svetlosti. Na primer: listič je lahko različnih barv, od rumenkasto zelene do turkizne, odvisno od svetlobe. Samsung QLED TV zajame tudi subtilne razlike v barvah glede na svetlost. Nova tehnologija kvantnih točk (Quantum Dot) omogoča, da prikaže globoke črne barve in bogate podrobnosti ne glede na to, kako svetla ali temna je scena, in ali je vsebina predvajana v svetlem ali temnem prostoru. Poleg tega lahko Samsung QLED TV ustvari maksimalno svetilnost od 1500 do 2000 nitov, ki pa ne vpliva na njegovo sposobnost, da poda natančno in brezhibno barvo. Z novo tehnologijo ni treba zastavljati svetlosti, da dosežemo povečanje barvne zmogljivosti zaslona, ki ostaja enaka ne glede na zorni kot pogleda.

Zavezani k izboljšanju izkušnje gledanja »S QLED TV smo želeli odpraviti težave, ki jih je izkusil že vsakdo: neurejeni kabli, debeli stenski nosilci in kup naprav, ki jih imamo tik pod televizorjem,« je dejal Dave Das, višji podpredsednik marketinga za potrošniško elektroniko Amerike. "Z našo novo serijo fokus ostaja, kjer mora biti – pri vsebini na zaslonu – ne pa na vsem, kar je okoli njega.« Izboljšave oblikovanja in uporabnosti v QLED TV seriji vključuje en transparenten kabel (invisible connection), na katerega lahko na televizor priključimo vse druge naprave. To je dodatek k tako imenovanemu »stenskemu nosilcu brez vrzeli«, ki omogoča hitro in enostavno namestitev televizorja. Za tiste, ki pa ga ne želijo namestiti na steno, Samsung ponuja stojalo za samostojno postavitev televizorja kot modnega dodatka domu, ki bodisi spominja na sliko ali sodobno skulpturo.