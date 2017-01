– Obiskovalce je denimo osupnil nov LG-televizor, ki je prozoren. Po zaslugi OLED-tehnologije je razvijalcem uspelo razviti zaslon, ki v ugasnjenem stanju deluje kot okno, v prižganem pa prikazuje sliko. Možnosti za uporabo takih prozornih prikazovalnikov so ogromne – verjetno sicer ne primarno v televizorjih, temveč bolj v trgovinskih izložbah ali pa vozilih.

– Na ameriški trg prihaja Huaweijev veliki mobilnik mate 9. Kitajski proizvajalec je že dodobra očaral azijski in evropski trg, Američane pa želi prepričati z vgrajeno Amazonovo glasovno pomočnico Alexo.

– Audi in podjetje Nvidia sta predstavila skupen načrt, da do leta 2020 na ceste spravita samovozeči avtomobil. Nvidia naj bi se odločila za vstop v avtomobilsko industrijo zaradi neoptimiziranega prometnega sistema, tako z vidika onesnaževanja kot prometnih nesreč.

– Nvidia je razkrila tudi svojo igralno konzolo shield, na kateri deluje operacijski sistem android, hkrati pa omogoča predvajanje pretočnih visokoločljivostnih vsebin 4K HDR.

– Navdušil je samolepilni telefon ZTE hawkeye, ki se ga lahko pritrdi na različne površine, upravljamo pa ga lahko prostoročno, zgolj s premikanjem oči po vsebinah.

– Sony je predstavil novo serijo slušalk Extra Bass, ki skuša ponuditi vrhunsko zvočno izkušnjo kot tudi udobje. Predstavili so še novo serijo televizij OLED HDR, ki bodo gotovo začrtale standarde v tem segmentu.

– Samsung se je pri razvoju pametnih nosljivih naprav združil s ponudnikom športnih oblačil in opreme Under Armour in tako predstavil nadgrajene serije naprav Gear Fit2, Gear S2 in Gear S3.

– Za vse, ki ste objokovali izgubo reže za slušalke na iphonu 7, je podjetje Incipio razvilo simpatičen ovitek za telefon, ki hkrati elegantno ščiti napravo in vrača omenjeno režo.

– Predstavljen je bil nov standard za prenos slike HDMI 2.1, ki prinaša podporo za ločljivost slike 8K pri 60 Hz in ločljivost 4K pri 120 Hz s tehnologijo HDR.

– Letos na trg prihaja prerojeni telefon blackberry, ki združuje zaslon na dotik in pravo tipkovnico. Na njem deluje android.

– Podjetje Casio je predstavilo svojo pametno uro WSD-F20, ki je prvenstveno namenjena ljubiteljem aktivnosti na prostem.

– Na področju zajemanja fotografij in videa je bil predstavljen eden bolj pričakovanih digitalnih fotoaparatov panasonic GH5. Video lahko zajema v ločljivosti 4K pri hitrosti 60 sličic na sekundo.

– Veliko pozornosti je požel LG-robot hub robot, ki služi kot domač elektronski pomagač. Njegove naloge so recimo priprava pečice za peko, zagon robotskega sesalnika, poročanje o prometnih zastojih in podobno.

– Na sejmu je ogromno govora o Amazonu in njihovih glasovnih storitvah – amazonu echo. Število podjetij, ki so se do sedaj že povezala z njimi v sistem, ki omogoča medsebojno povezovanje naprav, je namreč izredno naraslo.

– Med pametnimi urami na sejmu izstopa Garminov fenix 5, ki združuje športnost z eleganco, pa tudi ura swarovski, ki bo seveda merila na ljubitelje nakita in njihovih kristalov.