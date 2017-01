Kvalifikacije v sneženem Bischofshofnu so postregle z neprepričljivimi skoki favoritov in presenetljivim zmagovalcem. Andreasu Wellingerju v letošnji sezoni ne gre vse po načrtih in je daleč od vrha, v Bischofshofnu pa je s 144,5 metri prepričljivo preskočil konkurenco in si priskakal ček v višini 2000 evrov.

Stefan Kraft, Kamil Stoch in Daniel Andre Tande, edini trije skakalci, ki se še borijo za zlatega orla na novoletni turneji, so skakali zelo povprečno, še najbolj ga je polomil vodilni v svetovnem pokalu Tande. Slovenci so skakali podobno kot na zadnjih dveh preizkušnjah, Domnu (12., 134,5 m) in Petru (10., 133,5 m) Prevcu za res vrhunski skok manjka le nekaj metrov, pri kvalificiranju na jutrišnjo tekmo pa težav niso imeli niti Jurij Tepeš (13., 137,5 m), Jernej Damjan (28., 122,5 m), Cene Prevc (33., 118 m) in Anže Semenič (41., 116,5 m). Brez tekme je ostal le Rok Justin, ki je s 112,5 metri le za mesto zgrešil uvrstitev na jutrišnji zaključek novoletne turneje.

Po treh tekmah v skupnem seštevku novoletne turneje vodi Daniel Andre Tande, ki ima pred Kamilom Stochom le točko in sedem desetink naskoka, tretji Kraft pa zaostaja že 16 točk in pol in bi moral jutri prikazati dva fenomenalna skoka, če se želi še vmešati v boj za zmago.