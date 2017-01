V letu 2016, ko so v izolski bolnišnici uvedli vrstomate in s tem skrajšali čakanje bolnikov, je šla modernizacija zdravstvenega sistema ekipi Mira Cerarja slabo od rok. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je mesec za mesecem odlagala predstavitev ključnega reformnega zakona, od katerega bo odvisno, koliko bomo za zdravstvo dajali in kaj bomo od njega dobili. Vrste predolgo čakajočih bolnikov so se tik pred koncem leta začele krajšati, a so v primerjavi z januarjem 2016 vseeno občutno daljše. Tudi zato, ker so v vladi predolgo odlašali z odločitvami. Veliko bodo storili že, če letos ne bodo ponovili te napake. V zdravstvu morajo čim prej izvedeti, kaj bo imelo prednost, koliko dela morajo odpraviti in koliko denarja bodo za to dobili. Vzporedno pa bodo morali reševati še težave pri uvajanju elektronskega naročanja, s katerim lahko bolniki izbirajo med prostimi termini v bolnišnicah. Tudi v tem primeru so datum, ko naj bi začela novost v celoti delovati, že večkrat odložili. Kljub temu imajo ponekod v bolnišnicah še vedno težave s pripravo urnikov, pri katerih je vnaprej jasno, kdaj bo bolnik na vrsti.

Ker je delovala (pre)počasi, se bo morala Milojka Kolar Celarc v prvih mesecih letošnjega leta ukvarjati s številnimi kritičnimi točkami hkrati. Ne čakajo je le pogajanja o reformi financiranja zdravstva, ampak tudi o zahtevah zdravnikov, ki so stavko s sporazumom le zamrznili. Na mizi je še nova zakonodaja o pacientovih pravicah, spreminjati nameravajo okvire delovanja bolnišnic in zdravstvenih domov, v javni razpravi pa so še izhodišča zakonodaje, ki bo bolnišnice močneje zavezala k merjenju rezultatov zdravljenja.

Očitno je, da so v zdravstvenem resorju svoje delo v zadnjih mesecih pospešili. Nekatere rešitve, ki so jih doslej dali na plano, si zaslužijo pohvalo. Že to, da bodo morali bolnika iz bolnišnice pred posegom poklicati, da bi se izognili nepričakovanim odpovedim in s tem luknjam pri delu, bo pomenilo, da bo prišlo na vrsto več ljudi. Poplavo predlogov pa spremlja vtis, da si je ministrica z ekipo naenkrat naložila toliko, da bo vse težko izpeljala. Veliko ciljev pomeni tudi, da so se sile za njimi razpršile. Interesi, ki bodo spremembe preprečevali, so ozko usmerjeni in tudi zato močnejši. Kolar-Celarčeva jih je doslej zares izkusila le pri novi tobačni zakonodaji, pri kateri pa je grožnje industrije posvojil kar del ministričinih koalicijskih kolegov. Glede na prejšnje vladne mandate bo še težje pri spremembah, ki odnašajo posel z dopolnilnimi zavarovanji zavarovalnicam.

Letos bodo šteli veliki koraki. Vlada jih za zdaj, ne glede na novoletna oznanila Mira Cerarja, ni napravila. Pomirjujoča pripoved odstopa od resničnosti v zdravstvu. Ljudje, ki čakajo na diagnozo in zdravljenje, jo občutijo iz dneva v dan.