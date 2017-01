Letošnji tradicionalni, 13. zaporedni novoletni skok v morje je presegel vsa pričakovanja. Lepo vreme in doslej najvišja temperatura morja sta v Portorož privabila 545 skakalcev in približno 5000 gledalcev, kar pa je bilo za pomol, na katerega so se iz vode povzpeli pogumni plavalci, preveč. Slednji se je pod težo gledalcev sesedel. Na srečo so jo vsi odnesli brez poškodb in tudi prireditev na osrednji portoroški plaži so izpeljali do konca.

Neustrezna organizacija? »Tole bi moral biti zapis, kako smo šli trije kerlci na obalo skočit v mrzlo morje na prvi dan novega leta. Pa ne bo. Tole bo zapis, kako se ne znamo iti turizma,« je zvečer po skoku v morje na svojem blogu zapisal Uroš Miklavčič. Na pomolu, kjer so skakalci prihajali iz morja, se je nabralo polno gledalcev. Miklavčič se sprašuje, kako so jim organizatorji sploh dovolili tja. »Pretok na pomol, kjer se skače v vodo, in pretok s pomola, kjer so plavalci prišli iz vode, bi moral biti povsem prost in neoviran. Že zaradi dostopa reševalnih služb v primeru nesreče v vodi,« je prepričan. »Ne samo da je grozil kolaps pomola, zaradi gledalcev na pomolu se je omejil pretok plavalcev iz vode in jih še dodatno ogrozil, ker bi lahko obstali v hladni vodi,« pripoveduje. Po številnih in glasnih pozivih organizatorjev gledalcem, naj takoj zapustijo pomol, so se slednji naposled umaknili in skoki so se nadaljevali. Miklavčič pa je prepričan, da organizacija ni bila dobra in da je gneča, ki je ni obvladoval nihče, letos skokom v morje pustila grenak priokus.

Splet okoliščin in veliko gledalcev Skoke je pripravilo Športno društvo Slovenc. Predsednik Nino Cokan pravi, da so bili letos veliko bolje pripravljeni kot lani, da pa je šlo za splet okoliščin in predvsem velikega števila obiskovalcev. Za prireditev so od Okolja Piran, ki upravlja plažo, prejeli ustrezna dovoljenja, v njih pa omejitev glede števila ljudi na pomolu ni bilo. Zagotavlja, da so za varnost naredili vse, kar so lahko. Poskrbeli so za potapljaške ekipe, zdravstveno reševalno službo in veliko rediteljev. Društvo sicer že oglašuje novoletni skok v morje na prvi dan leta 2018, Cokan pa ob tem napoveduje nekaj sprememb. Ena od možnosti je omejitev števila sodelujočih, druga pa drugačen režim ogleda skokov.

Pomol ostaja zaprt Vsi štirje pomoli na portoroški plaži so bili nazadnje obnovljeni v letih 2009 in 2010. Upravlja jih javno podjetje Okolje Piran, ki je že stopilo v stik z ustreznimi strokovnjaki, da pregledajo poškodovani pomol. Po današnjem končanem pregledu bodo javnosti tudi sporočili svoje uradno mnenje. Včeraj je sodelavka podjetja Milica Maslo Bezer sporočila le, da je pomol trenutno zaprt in da to v času, ko ni kopalne sezone, ne bo poslabšalo turistične ponudbe Portoroža. Zatrjuje, da ima pomol uporabno dovoljenje iz leta 1974 in da vse pomole redno pregledujejo z namenom zagotavljanja varnosti kopalcev. Pristojne inšpekcije za varnost kopalcev na poškodovanem pomolu do zdaj ob vsakoletnih pregledih niso ugotovile nobenih pomanjkljivosti.