Če gre verjeti vremenskim napovedim, nas bo te dni najbolj zeblo v petek in soboto, ko nas bo od severa dosegel mrzel polarni zrak in bodo dnevne temperature ponekod ostale pod lediščem. In ker imamo na naših vrtovih veliko rastlin, ki imajo izvor v toplejših krajih in ne marajo tako hudega mraza, se marsikdo sprašuje, kakšen vpliv imata nanje mraz in sneg.

Škoduje mraz brez snega

Sneg na splošno povezujemo z mrazom, kar pa ne drži popolnoma, saj sneg za svoj obstoj potrebuje le kako stopinjo pod ničlo. Po drugi strani pa so zimske temperature tudi na Primorskem marsikdaj kar nekaj stopinj pod ničlo. In če k mrazu dodamo še zahrbtno burjo, rastline občutijo še nižje temperature, pa vendar preživijo. Izkušenim vrtičkarjem je dobro znano, da debela snežna odeja zavaruje zemljo in rastline pred globoko zmrzaljo. Tako nas je že stara kmečka modrost učila, da pšenica pod snegom lepo prezimi, škoduje pa ji mraz brez snega. Tudi zmrzovanje zemlje v njeno globino se bo s snežno odejo ustavilo, v primeru suhega mraza, torej hude zime brez snega, pa se bo globina zmrzovanja povečala. Tako lahko v hladnejših krajih plast zmrznjene zemlje doseže in se dlje časa obdrži tudi do globine 40 centimetrov. V Vipavski dolini je zemlja le malo katero zimo za krajši čas zmrznjena do globine pet do deset centimetrov. Ravno tako jo vsaka odjuga zelo hitro odtali.

Sneg, ki prekrije vrtne rastline, je še vedno najboljša zimska izolacija pred mrazom. Vendar na debelino snežne odeje ne moremo vplivati, ravno tako v zadnjih letih ne računamo več nanjo. Suhe zime so v minulih letih na vrtnem rastlinju naredile ogromno škode, kadar pa je snega veliko in ostane njegova odeja dlje časa, rastline bolje prezimijo. Seveda je treba z grmovnic in mlajših in manjših dreves otresti moker sneg, da preprečimo lomljenje vej, dodatno škodo pa naredi tudi žled, vendar ne sneg ne žled ne povzročata škode zaradi nizkih temperatur.