Agencija PHE (Public Health England oziroma Javno zdravje v Angliji) je ob sodelovanju akademikov oxfordske univerze vzela na muho Angleže srednjih let, stare od 40 do 60 let. Brez dlake na jeziku jim je sporočila, da so predebeli, preleni in da pijejo vse preveč alkohola. To je naredila malo po božičnih praznikih, ko ima velika večina slabo vest zaradi vsega, kar je pojedla in popila. Ta huda kritika ne velja za vse, velja pa za štiri petine prebivalcev (80 odstotkov). Velika večina med njimi naj bi živela v zanikanju oziroma samim sebi in drugim lagala, koliko jim pokaže tehtnica, ko stopijo nanjo, in koliko alkohola zlijejo v svoja grla. In s tem zanemarjala svoje zdravje.

Zastarela priporočila

To ni edina slaba novica za vse tiste, ki radi jedo. Raziskava londonske univerze LSE je pokazala, da bi morali celo priporočeno število dnevnih kalorij (2500 za moške in 2000 za ženske) krepko znižati. Zakaj? Med drugim zato, ker je priporočilo staro več kot sto let, ko so bili odrasli Britanci in Britanke veliko bolj telesno aktivni. Velika večina je hodila v službo peš. S prijatelji so se dobivali v živo, ne pa na družbenih omrežjih. Avtor te študije ponuja zelo preprost nasvet vsem: »Vsi bi morali manj jesti.«

Med božičnimi prazniki televizije rade predvajajo trideset in več let stare televizijske programe, ki te hitro prepričajo, da je bila večina Otočanov takrat vitka. Danes je ravno obrnjeno, večina je namreč debela ali celo pretirano debela. To najbolj velja za moške in ženske srednjih let, stare od 40 do 60 let, o katerih govori poročilo agencije za javno zdravje v Angliji. Kar 83 odstotkov ljudi v tej starostni kategoriji naj bi imelo nezdrave življenjske navade. Debelih ali pretirano debelih je že okoli 63 odstotkov žensk in še več, kar 77 odstotkov, moških. Številni poskušajo debelost skrivati pred seboj in drugimi z načinom oblačenja. Moški v dvodelnih oblekah so pri tem »najuspešnejši«.