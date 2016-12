Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil predlog zunanjega ministra Sergeja Lavrova o povračilnem izgonu ameriških diplomatov. Le tri tedne pred prisego novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa se mu očitno ni zdelo vredno na enak način reagirati na odmevno potezo odhajajočega Baracka Obame. Ta je v eni zadnjih predsedniških odločitev, med katerimi je na široko odmeval tudi ameriški vzdržani glas pri resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov ob obsodbi gradnje izraelskih naselij na okupiranih palestinskih ozemljih, sprejel sklep o izgonu 35 ruskih diplomatskih uslužbencev na veleposlaništvu v Washingtonu in konzulatu v San Franciscu in o zaprtju dveh njihovih stavb na ameriškem vzhodu. Oster diplomatski ukrep je ameriška administracija upravičila z ugotovitvami o ruskem hekerskem vmešavanju v njihove predsedniške volitve ter že z dlje časa trajajočim šikaniranjem njihovih diplomatskih predstavnikov v Rusiji, kjer naj bi jih nadlegovali tako prometna policija kot tajni agenti obveščevalne službe FSB.

Čakajoč na Trumpa

Po četrtkovem navodilu, da imajo neimenovani ruski diplomatski predstavniki, med katerimi pa naj ne bi bilo njihovega veleposlanika Sergeja Kisljaka, 72 ur, da zapustijo ZDA, je vodja ruske diplomacije Lavrov sestavil seznam 31 Američanov z njihovega moskovskega veleposlaništva ter četverice s konzulata v Sankt Peterburgu, ki naj bi se prav tako na hitro preselili v domovino. »Ne bomo ustvarjali nobenih problemov ameriškim diplomatom. Nikogar ne bomo izgnali,« pa se je na njegov predlog odzval Putin in za nameček sporočil, da otroke vseh ameriških diplomatov skupaj z njihovimi starši vabi na novoletno zabavo v Kremelj.

Putin se je sicer strinjal, da ameriške poteze ne morejo ostati neodgovorjene ter da je recipročnost zakon v diplomaciji in mednarodnih odnosih. V sporočilu, ki so ga objavili v Kremlju, je zato tudi zapisal, da si ob omenjeni gesti pridržujejo pravico do protiukrepov, pri čemer pa nameravajo počakati na dejanja novega ameriškega predsednika Trumpa, ki bo položaj uradno prevzel po zaprisegi 20. januarja prihodnje leto. Slednji je spremembe v odnosih z Moskvo že nekajkrat napovedoval, medsebojno občudovanje s Putinom pa je bilo za zdaj le retorično, predvsem pa nima podpore v republikanski stranki, ki je praviloma do Moskve še bolj kritična kot ameriški demokrati.