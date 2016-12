New York Times poroča, da gre za 35 uslužbencev ruskih obveščevalnih služb, sankcije ZDA pa so usmerjene tudi zoper dve vodilni ruski obveščevalni službi in štiri vodilne častnike ruske vojaške obveščevalne službe, ki jo ZDA sumijo hekerskih napadov na demokratsko stranko in druge ameriške politične organizacije.

Ameriški predsednik Barack Obama je povedal, da so ukrepi zoper Rusijo »nujen in primeren odziv na poskuse škodovanja ameriškim interesom in kršitve ustaljenih mednarodnih norm obnašanja.« Povedal je tudi, da bi Američane ruska dejanja morala skrbeti ter da je krajo podatkov in njihovo objavo lahko koordiniral zgolj najvišji nivo ruske vlade.

Obama je ob tem povedal še, da so bili ameriški diplomati v Moskvi v preteklem letu deležni nesprejemljivega nadlegovanja s strani ruskih obveščevalnih služb in da imajo vse te aktivnosti posledice. Predsednik ZDA je zagotovil še, da bosta FBI in urad za domovinsko varnost objavila tehnične podatke o hekerskih aktivnostih ruskih civilistov in pripadnikov vojaške obveščevalne službe.