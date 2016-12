Gradnja parkirne hiše pod tržnico, ki je povezana s prenovo in dozidavo Mahrove hiše ter ureditvijo osrednje tržnice, že od začetka vzbuja različne, pogosto burne odzive. Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora, meni, da so bili takšni odzivi Ljubljančanov v določenem obsegu pričakovani.

»Rekel bi, da gre za čustvene, in ne toliko razumske odzive. Vodnikov trg je občutljiva lokacija za velike posege, ker je v ta prostor vpetih veliko čustvenih interesov. Ljudje smo tako ali drugače navezani nanj,« razmišlja Peterlin. Meni, da bi bilo burnih reakcij manj, če bi občina že na začetku ljudem jasno predstavila projekt in bi jim dala možnost dialoga, saj bi bil marsikateri pomislek o gradnji na Vodnikovem trgu lahko že odpravljen.

S prihodom v mestni svet leta 2014 se je kritikom gradnje že četrte občinske parkirne hiše v mestnem središču pridružila še svetnica Združene levice Nataša Sukič . »Projekt ni v skladu s trajnostno mobilnostjo v Ljubljani in prizadevanjem za večjo uporabo javnega prevoza,« je dejala Sukičeva, ki meni, da sta bolj smiselna gradnja parkirišč na obrobju mesta in dober javni promet za povezavo med njimi in središčem. »Z gradnjo garažnih hiš v središču mesta občina ne sledi lastni prometni politiki,« je zatrdila Sukičeva, ki opozarja tudi na podatke javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice iz leta 2015, ki kažejo, da parkiranje v občinskih parkirnih hišah upada.

Projekt sta javno podprla svetniška kluba SD in DeSUS, ki sta od lanskega leta v koaliciji z Listo Zorana Jankovića. Po drugi strani pa parkirni hiši pod tržnico že praktično od začetka nasprotuje mestna opozicija iz vrst SDS in NSi.

Parkirna mesta privabljajo avtomobilski promet

Peterlin ni mogel najbolje oceniti, ali so kritike na račun neskladnosti parkirne hiše pod tržnico z mestno prometno politiko upravičene. »Ta projekt v preteklosti ni imel jasno opredeljenih ciljev, zato smo ves čas imeli težave z ocenjevanjem, ali je skladen z dolgoročnimi cilji,« je priznal Peterlin.

»Če je namen te parkirne hiše avtomobilom olajšati dostop do središča mesta, potem ni skladen s cilij prometne politike. Dostopnost parkirnih mest namreč povečuje avtomobilski promet v mestu in to ni zaželeno,« je poudaril Peterlin. »Če pa je cilj parkirna mesta iz neposredne okolice pospraviti pod zemljo in ukiniti tista na površju, da se bodo javne površine sprostile za pešce in kolesarje, potem je to hvalevreden cilj,« je Peterlin izpostavil razliko.

Čeprav na občini poudarjajo, da bodo v parkirni hiši lahko parkirali tudi tamkajšnji stanovalci, pa ne gre prezreti, da bo del parkirnih mest namenjen parkiranju obiskovalcev tržnice in mesta. »Seveda je prav, da mesto razbremenimo prometa s parkirišči P+R, a hkrati je tudi prav, da recimo družinam z majhnimi otroki in vozički omogočimo dostop do središča mesta,« je pojasnila vodja svetniškega kluba DeSUS Marija Horvat. »Tisti, ki bodo parkirali v novi garažni hiši, ne bodo povzročali dodatne gneče niti onesnaževanja, saj bodo skozi predor pod gradom skorajda naravnost zapeljali v parkirno hišo,« je prepričana Horvatova.