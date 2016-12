Kurilna sezona je v Kobilju blizu Lendave včeraj zjutraj zahtevala smrtno žrtev. V požaru v stanovanjski hiši je umrl 51-letni Milan Toplak, ki je živel sam. Kaj je šlo narobe, policisti še preiskujejo, domnevajo pa, da je bil za požar kriv kup starega papirja, ki ga je moški hranil blizu peči na trdno gorivo. Ogenj je zajel sobo, veliko približno 16 kvadratnih metrov. V prostoru se je močno kadilo, moški se je prebudil in hotel pred ognjem ubežati, a mu ni uspelo pravočasno iz hiše, zaradi strupenega dima se je zadušil. Prostovoljni gasilci iz Kobilja in Dobrovnika, ki so pogasili ogenj, so nesrečnega moškega našli na hodniku. Odnesli so ga na prosto in ga oživljali, a mu niso več mogli pomagati.

Kot je sporočil vodja operativno-komunikacijskega centra murskosoboške policije Dejan Bagari, so dosedanje ugotovitve pokazale, da je tuja krivda za požar izključena, nastalo pa je za okrog 20.000 evrov škode.